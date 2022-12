Com o objetivo de prevenir desastres e antecipar alertas, a Defesa Civil de Curitiba realizou na terça-feira (6) um pregão online para a compra de uma plataforma de coleta de dados hidrológicos, que irá medir o nível do rio através de um sensor ultrassônico e também a precipitação acumulada da chuva, com o uso de um pluviômetro.

O equipamento deve ser instalado na bacia do Ribeirão dos Padilhas, rio que percorre os bairros Xaxim, Alto Boqueirão, Pinheirinho, Sítio Cercado, Bairro Novo e Ganchinho até desaguar no Rio Iguaçu.

Central de monitoramento da Defesa Civil de Curitiba. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

“Nossa intenção é monitorar a bacia do rio e antecipar os alertas para a população que mora nessas regiões, prevenindo desastres e minimizando danos e prejuízos”, explica o coordenador da Defesa Civil de Curitiba, Nelson Ribeiro.

O novo equipamento irá se somar às outras 10 estações meteorológicas adquiridas recentemente pelo município, que estão em fase de implantação nas dez regionais e que irão atuar no monitoramento climático da cidade.

Funcionalidades

A plataforma de coletas de dados hidrológicos terá sensor ultrassônico, medição da precipitação pluviométrica, sistema de alimentação por captação de energia solar, sistema de transmissão de dados por rede de celulares (GPRS), datalogger para processamento e armazenamento dos dados adquiridos, além de conexão e compatibilidade com o software já existente no município.

A compra feita por licitação pública saiu por R$ 44.990. Parte do recurso é oriundo de emendas parlamentares e o restante foi custeado pelo município. A previsão é que o dispositivo seja instalado em até 120 dias, após o empenho.

