Presta bem atenção na foto que abre este conteúdo. Nos últimos meses um mapa do Paraná cheio de figurinhas de “SOL” foi algo muito raro de se ver e quem estava com saudade desta estabilidade no tempo pode comemorar. Pelo menos até metade da semana o cenário deve ser este, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

+ Veja também: Outubro bate recorde de raios em 2022 no Paraná; foram 171 mil descargas elétricas

Sobre a previsão para este domingo, “tempo firme” em todo o estado. “O tempo apresenta-se estável no estado. Alguma nebulosidade mais baixa ocorre no leste, por conta de umidade com os ventos do mar. Nas demais áreas o sol aparece mais no amanhecer. Temperaturas um pouco baixas em áreas ao sul do estado, mas não faz frio significativo”, diz o meteorologista Fernando Mendes.

Em Curitiba a mínima prevista é de 13°C e a máxima de 24°C. No litoral do Paraná, mínima de 18°C e máxima de 23°C. A maior temperatura prevista para o Paraná é da região Noroeste, com 29°C em Umuarama, Guaíra e Paranavaí, enquanto a mínimo deve ser registrada mais ao Sul, com 13°C em Pato Branco, Francisco Beltrão e União da Vitória.

Ainda segundo o Simepar, a semana começa sem mudanças nas condições do tempo sobre o Paraná. No interior do estado, a estabilidade segue predominando no decorrer do dia. No leste, devido aos ventos que seguem soprando do oceano, a nebulosidade segue variável, com algumas chuvas fracas e isoladas principalmente entre a Serra do Mar e as praias.

+ Veja também: Areia cede em Camboriú após engorda da praia. Pode acontecer o mesmo em Matinhos?

Na quinta-feira está prevista a entrada de uma frente fria, trazendo de volta chuva para todo o estado do Paraná.

Tempo firme, com sol e temperaturas agradáveis até o meio desta semana em Curitiba. Foto: Atila Alberti