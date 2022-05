A partir do próximo sábado (14), mais 19 linhas de ônibus de Curitiba passarão a ter pagamento exclusivo com cartão. As linhas circulam em bairros das regionais Boa Vista, Cajuru, Boqueirão, Pinheirinho, Bairro Novo, Portão, CIC, Santa Felicidade e Tatuquara.

São elas: 335 Centenário/Boqueirão; 341 B.Alto/Santa Cândida; 611 Fazendinha/Portão; 623 Parque Industrial; 624 V. São Pedro; 627 Bosch; 628 Carbomafra; 630 Vitória Régia; 633 Maria Angélica; 636 Rio Negro; 637 Sta Joana; 641 Luiz Nichele; 712 Jd. Independência/CIC; 720 Fazendinha/Campo Comprido; 732 Caiuá/Campo Comprido; 801 Campina do Siqueira/Batel; 822 Gabineto; 827 Riviera; 924 Sta Felicidade/Santa Cândida. Todas as linhas são alimentadoras, fazendo a conexão de bairros com terminais da cidade.

A tarifa poderá ser paga por cartão-transporte e também cartões de débito e crédito, já que todas as linhas da capital contam com essa funcionalidade, desde meados de abril.

Considerado mais prático e seguro, o cartão ajuda a dar velocidade no embarque, além de diminuir a circulação de dinheiro nos veículos, o que inibe assaltos e roubos.

Atualmente, mesmo aceitando dinheiro, o cartão-transporte já é o principal meio de pagamento nessas 19 linhas, com 70% de participação. Com essa etapa de migração, vai para 179 o número das que só aceitam cartão como pagamento. Curitiba tem 254 linhas de ônibus.

Atendimento

A confecção da primeira via do cartão-transporte é gratuita. Para fazer o cartão, o usuário deve agendar atendimento pelo site da Urbs e depois comparecer nas unidades na Rua da Cidadania ou na Rodoferroviária. O Urbs Móvel, ônibus itinerante que oferece alguns serviços da Urbs, como a confecção da primeira via do cartão, terá reforço de operações nas regionais em que circulam essas 19 linhas.

Como fazer o cartão

Fazer o cartão é rápido e fácil. É necessário levar ao local de atendimento documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço. No caso de menores de idade, o cartão pode ser solicitado pelos pais ou responsável legal, apresentando documento de identificação original com foto de ambos. Todas as unidades e o Urbs Móvel trabalham das 12h30 às 18h30 em dias úteis.

