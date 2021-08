A construção de uma minicidade é a nova aposta do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) para fortalecer a educação dos motoristas em Curitiba e outras cidades do estado e, também, das crianças em idade escolar. As obras devem começar ainda neste mês de agosto, com previsão de término até o final do ano. Na capital, segundo o Detran, o chamado Detranzinho vai contar com um espaço de 5 mil metros quadrados de área, contendo itens que retratam as ruas, calçadas e sinalizações reais de uma cidade de verdade.

De acordo com o diretor-geral do Detran-PR, Wagner Mesquita, a minicidade contará com quadras delimitadas por meio-fio, pistas de rolamento com sinalização vertical e horizontal com vias de sentido único e duplo de circulação, vias preferenciais e binários, travessia elevada, lombada, ciclovia, ciclorrota e rotatória. O espaço também terá guarita e estacionamento interno para ônibus, com acesso prioritário e acessível.

Em outras cidades

Além do projeto Detranzinho em Curitiba, existem mais dois projetos no mesmo padrão, para áreas de 800 metros quadrados e 1,3 mil metros quadrados, que foram desenvolvidos para serem implantados nas demais cidades do Paraná. Há expectativa de lançamento entre o final deste ano e o começo do ano que vem.

Ainda não há detalhes do local onde será instalada a minicidade em Curitiba e nem sobre os custos do projeto. Também não há informações sobre as outras cidades onde as minicidades com áreas menores poderão ser construídas.

No entanto, em paralelo ao futuro projeto da minicidade, o Detran informou que um cronograma de manutenções, reformas e obras vem sendo seguido ao longo deste ano. As Ciretrans já contempladas com essas obras foram as de Toledo, Cruzeiro do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, Faxinal, Prudentópolis, Jacarezinho, Maringá, Loanda, Porecatu, Sertanópolis, Londrina, Ribeirão Claro e Goioerê, no Interior do estado. A de Curitiba também. Já as Ciretrans de Colorado e Foz do Iguaçu, também no Interior, finalizaram suas reformas no primeiro semestre de 2021.

Segundo o Detran, o total de investimentos é de aproximadamente R$ 3,2 milhões, entre obras que já se encontram em andamento e as que estão em processo de assinatura de contrato. O investimento envolve instalações hidráulicas e sanitárias, instalações elétricas e pinturas em geral, além de implantação de atendimento único e adaptações de acessibilidade.

“O objetivo é melhorar a infraestrutura e dar melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores e também mais conforto aos usuários. Muitas dessas unidades nunca passaram por obras e estavam em situação preocupante”, disse Mesquita.

