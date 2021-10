A etapa primavera das corridas do Circuito das Estações, que ocorre neste domingo (24), vai ser a primeira prova de rua na pandemia em Curitiba. A expectativa que 600 atletas participem da prova que vai ter início às 7h na Avenida Cândido de Abreu, no bairro Centro Cívico.

Segundo o site da organização, são duas modalidades com 5 e 10 quilômetros. O percurso conta com passagens em vias tradicionais como a Inácio Lustosa, Mateus Leme e outros trechos nos bairros São Francisco e Ahú. O término da corrida está prevista para 8h30 nas imediações do shopping Mueller. José Sabóia Cortes, Vieira dos Santos, Francisco Scremin.

Trânsito

Aos motoristas, o trânsito irá fluir nas faixas à esquerda. Agentes de trânsito estarão presentes para monitorar e orientar, especialmente em possíveis bloqueios simultâneos que podem ocorrer na Rua Deputado Mário de Barros, no cruzamento com a Rua Marechal Hermes (rotatória).

Circuito das Estações

O Circuito das Estações é sinônimo de Corrida de Rua no Brasil. O maior Circuito da América Latina chega ao seu 14º ano de história, sendo o principal responsável por despertar o corredor dentro de cada um. São 4 etapas, cada uma representando uma nova estação do ano e um momento de buscar um novo objetivo.

+ Leia mais: Paraná tem alerta de temporal com risco de ventos acima dos 90 km por hora

Para a administradora Giovanna Chiquiloff Damiani, 26 anos, a expectativa para o retorno dos circuitos de corrida e às provas é enorme. Ela vai correr a prova deste domingo. “Que saudades de viver tudo isso, de encontrar com o pessoal naquela energia boa, de ansiedade, cada um com os seus objetivos e metas, prontos pra dar o seu melhor e comemorar juntos no final”, comemora.

Foto: Arquivo pessoal

A corredora também destaca a necessidade de se manter os cuidados sanitários, por causa da pandemia de coronavírus (covid-19). “Acho que seguindo os protocolos direitinho e “aglomerando” com responsabilidade podemos ir voltando, sim, aos nossos queridos eventos. Ter prova de novo dá até um ânimo extra para treinar. Muito ansiosa para amanhã”, finaliza a Giovanna Damiani, que pratica corridas de rua há quatro anos em Curitiba.

Web Stories