Curitiba ganhará, em breve, uma unidade do supermercado atacadista Harger. A unidade será no bairro Tarumã, na Avenida Victor Ferreira do Amaral, onde atualmente funciona um Rio Verde, supermercado do mesmo grupo empresarial. A rede Harger Atacado e Varejo já tem três outras lojas, todas localizadas na região metropolitana de Curitiba.

Quem passa pela frente do atual Rio Verde vê que o local está em obras e uma placa anuncia a inauguração do atacarejo em breve. As outras lojas do Harger ficam em Almirante Tamandaré, Quatro Barras e Araucária, esta inaugurada em 2018.

Na unidade do Tarumã ainda há faixas com ofertas de vagas de emprego para as seguintes áreas: operador de caixa, atendente de açougue, repositor, zeladoria, serviços gerais e padeiro.

Na unidade do Tarumã tem faixas com ofertas de vagas de emprego. Foto: Tribuna do Paraná.

Atacarejos viram moda em Curitiba

Os supermercados no estilo atacarejo, que misturam a possibilidade de compra nos estilos atacadista e varejo, viraram febre em Curitiba. A cidade já conta com diversas lojas deste estilo, que permite compras em grandes quantidades e normalmente para pessoas jurídicas, e para consumidor pessoa física. Na verdade esta modalidade de comércio virou uma febre em todo o Brasil. Veja aqui a lista dos atacarejos de Curitiba.

Quanto inaugura do Harger no Tarumã?

A reportagem questionou a empresa sobre mais detalhes da inauguração, mas ainda não recebeu um posicionamento oficial.