A população curitibana terá ônibus de graça no domingo (30), quando será realizado o segundo turno das eleições majoritárias. No Paraná a população terá que votar apenas para presidente no seguindo turno, já que para o cargo de governador o pleito foi resolvido no primeiro turno com a vitória de Ratinho Jr. No dia 30, os curitibanos votarão apenas para presidente, tendo como opções de voto em Lula ou Bolsonaro.

“A ideia é possibilitar que a população possa exercer sua cidadania, se deslocar até os pontos de votação com calma e facilidade e colaborar com a democracia do País”, disse o prefeito Rafael Greca.

A votação acontece das 8h às 17h, mas, segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), que gerencia o transporte coletivo na capital, a entrada de graça do primeiro ao último horário nas 254 linhas que operam na cidade. Os ônibus funcionarão com tabela de domingo.

A exceção é a Linha Turismo, que percorre os pontos turísticos da capital e funcionará normalmente com pagamento de tarifa de R$ 50 no domingo e das linhas do sistema madrugueiro, que funcionam entre 1h e 5h, e terão pagamento com tarifa social normal, de R$ 5,50.

“O transporte coletivo tem importância econômica e social, é caracterizado como serviço de utilidade pública de caráter essencial. Então, nada mais justo que ele seja gratuito em um momento em que a população exerce sua cidadania, como no dia das eleições”, diz Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs.

No primeiro turno, que ocorreu no dia 2, cerca de 110 mil pessoas utilizaram o transporte coletivo na capital.