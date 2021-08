A fabricante chinesa de smartphones e eletrônicos Xiaomi irá abrir uma loja em Curitiba. A Mi Store, primeira no Sul do país, será inaugurada em setembro, no ParkShoppingBarigui, e faz parte de um plano de expansão do braço de varejo da marca – que já tem duas unidades, ambas em São Paulo, e pretende abrir cinco outras pelo país até o fim do ano.

Recentemente, a Xiaomi ultrapassou a Apple e se tornou a segunda maior varejista de celulares no mundo, atrás apenas da Samsung. Enquanto os sul-coreanos detêm 19% do mercado mundial, a chinesa chega a 17%. A Apple tem 14% desse mercado. Os dados são da consultoria Canalys.

A boa aceitação no mercado, os investimentos em tecnologia e os planos de avanço globais levaram a Xiaomi a ganhar, no passado, o apelidos de “Apple chinesa”, em referência à fabricante do iPhone.

Em Curitiba, a marca será instalada em uma loja de 340 metros quadrados e trará o mix completo de produtos, segundo a empresa. Embora seja mais conhecida pelos smartphones, a empresa produz eletrodomésticos (como robô-aspirador), caixas de som, dongle para televisores e lâmpadas inteligentes, entre outros itens.

Apesar da expansão, a empresa segue, por enquanto, sem fábricas no Brasil. Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, executivos da empresa indicaram que existe um plano de instalar planta no país, mas que o cenário de instabilidade no país aponta que “ainda não é o momento”.

