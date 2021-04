O tempo ainda deve seguir encoberto de nuvens em Curitiba e região nesta quarta-feira (7). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), embora grande parte do Paraná se apresente com o tempo estável, uma faixa que vai do Leste ao Norte do estado ainda se mantém carregada de umidade. Com isso, chuvas ocasionais podem ocorrer nessa área, a qual abrange Curitiba e as praias. Temperaturas seguem mais baixas na capital. Não há previsão de temporal.

Em Curitiba, segundo o Simepar, as marcações nos termômetros devem variar entre 15º C e 20º C. Embora o céu se apresente encoberto nesta quarta, dando condição para ocorrência de chuviscos por causa da variação de nebulosidade, a maior chance de chuva fica mesmo para o Litoral. De acordo com a meteorologia, a circulação dos ventos na faixa que vai do Leste ao Norte colabora para isso.

Litoral

Nas praias do Paraná, as temperaturas seguem amenas. Com o céu encoberto e chance de chuva a qualquer horário do dia, as máximas previstas para Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná giram em torno dos 25º C. De acordo com o Simepar, as mínimas do dia ficam perto dos 17º C. Nas praias do estado também haverá variação de nebulosidade.

Nas demais regiões do estado, o tempo deve seguir estável.