A quinta-feira (11) vai ser de tempo bom e calor para Curitiba, litoral e interior do Paraná. A previsão é que a temperatura avance durante a tarde com a máxima batendo 28°graus para os curitibanos.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a quinta começou com nebulosidade em Curitiba, porém sem registros de chuvas. O sol aparece entre nuvens, mas a partir do meio da manhã, ele ganha força e esquenta o dia. Já para a região metropolitana, o tempo vai ser semelhante ao da capital com temperaturas acima de 25°graus.

No litoral, pode esperar uma quinta-feira de sol e abafada. Em Guaratuba, a previsão aponta para 28°graus e com uma pequena chance de uma chuva isolada. Algo rápido e pouca intensidade. Já no interior, um sol para cada um. Em Londrina, no norte do Paraná, a temperatura pode ultrapassar dos 30°graus.