O sábado (6) será marcado por temperaturas acima dos 20º e tempo abafado no Paraná. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), as chuvas são previstas de forma isolada somente para a região Noroeste. Também há alerta para o risco de tempestades no interior do estado, com chuvas fortes, raios e ventos em alguns municípios.

Já para Curitiba, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa que a manhã deste sábado segue nublada e o período da tarde deve ser marcado por pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Segundo o Simepar, na capital, a temperatura máxima deve chegar aos 27º C, com mínima de 15º C. Ainda conforme a meteorologia, apesar da previsão de algumas pancadas, não há alerta de tempestades para a capital.

