Curitiba amanheceu o dia com um pouco mais de nuvens nesta terça-feira (3), mas a previsão aponta tempo aberto, sem chance de chuvas e com temperaturas amenas na capital. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as condições do tempo em todo o estado seguem muito parecidas com as do dia anterior, com o sol predominando. Apenas entre os Campos Gerais e o Leste é que o dia começa com uma maior cobertura de nuvens. Não há previsão de chuva pelo menos para os próximos dias, segundo o Simepar.

Em relação às temperaturas no Paraná, a meteorologia prevê um amanhecer com marcações mais baixas nos termômetros, principalmente entre as regiões da metade Sul do estado, mas, no decorrer da tarde, as temperaturas ficam agradáveis em todas as regiões.

Em Curitiba, nesta terça, o Simepar aponta uma variação térmica entre 8º C e 16º C. Com o sol se firmando ao longo do dia, não há chance de chuva e a situação de seca preocupa. Na segunda-feira (2), a Sanepar informou que pode voltar a tornar mais rigoroso o rodízio no abastecimento de água ainda em agosto, na região da capital. O nível dos reservatórios chegou a 49,74% de capacidade, de acordo com o monitoramento diário no site da companhia.

No Litoral, a possibilidade de garoas fica restrita para as áreas entre a Serra do Mar e as praias. Já nas cidades litorâneas o sol predomina nesta terça-feira. Como aponta o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a variação entre as temperaturas será de 10º C a 18º C.