O frio deve se instalar ainda mais em Curitiba a partir desta quarta-feira (16). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), ventos que transportam umidade do oceano para o continente favorecem a formação de nebulosidade no Centro-leste, Sul e Leste do estado. Isso deve manter as manhãs geladas e promover tardes também geladas. Ainda não chove na capital, mas no Litoral já estão previstos chuviscos por causa do aumento da nebulosidade.

Em Curitiba, nesta quarta, o céu já não deve ficar tão claro como nos últimos dias. O sol até aparece, mas o aumento da nebulosidade será gradativo, favorecendo temperaturas mais baixas à tarde. De acordo com o Simepar, a variação térmica deve ficar entre 9º C e 12º C. Já é uma amplitude térmica menor do as recentes.

Na quinta-feira (17), por causa da formação dos ventos, a instabilidade atmosférica aumenta e a chuva pode voltar a aparecer na capital. O volume ainda não deve ser tão alto, girando em torno dos 4 mm, mas até o fim de semana deve chover um pouco mais. Segundo o Simepar, o sábado (19) deve ser o dia mais chuvoso desta semana. E as temperaturas devem se manter com máximas na casa dos 12º C.

Litoral

Nas praias do Paraná a chuva já marca presença nesta quarta-feira. De acordo com o Simepar, a previsão é de ocorrência de garoas ocasionais. No Litoral também se confirma a tendência para temperaturas bastante amenas e a baixa amplitude térmica predomina.

De acordo com a meteorologia, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as marcações nos termômetros devem registrar máximas de 15º C, com mínimas de 13º C.

