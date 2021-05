O tempo deve continuar estável em Curitiba nesta terça-feira (17). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas também ficam amenas e só há chance de chuva na região entre a Serra do Mar e o Litoral. Já nas regiões do Paraná mais próximas do Paraguai, da Argentina e de Santa Catarina até o sul dos Campos Gerais, uma nova onda de ar frio se desloca e o declínio nas temperaturas deve ser acentuado, com chance de geada.

+Leia mais! Paraná divulga novo decreto estadual contra a covid-19. Veja o que muda!

Em Curitiba, a nebulosidade deve se manter variável. Com o sol aparecendo, as temperaturas devem ficar mais amenas no período da tarde, mas as máximas não sobem tanto. Segundo o Simepar, os termômetros na capital devem registrar máximas em torno dos 21º C. Já as mínimas previstas ficam em torno dos 14º C.

Lá no extremo Sul do estado, entre Palmas, General Carneiro e União da Vitória, a meteorologia aponta um frio mais expressivo. Em União da Vitória, por exemplo, o amanhecer registrou temperaturas perto dos 5º C. O tempo estável pra formação de geada fraca, principalmente em fundos de vale e áreas protegidas do vento.

+Viu essa? Com apenas 26 leitos de UTI livres, Curitiba soma 8.593 casos ativos da covid-19

Nebulosidade

Segundo o Simepar, a nebulosidade deve ser mais presente em algumas áreas da região metropolitana de Curitiba. Vale do Ribeira, Serra do Mar e Litoral amanhecem com chance de chuvas ocasionais. Mas as precipitações devem ser mais fracas, principalmente entre a Serra do Mar e o litoral.

Nesta terça, em cidades litorâneas como Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, o Simepar aponta temperaturas variando entre 14º C e 20º C.