Mais três radares de fiscalização de velocidade começam a operar a partir das 10h desta quarta-feira (5), em Curitiba. Todos terão limite de velocidade de 50 km/h. Nos locais, há sinalização de trânsito indicando tanto o limite de velocidade quanto a fiscalização eletrônica, segundo a prefeitura de Curitiba. Os locais têm placas e sinalizações no asfalto no mínimo 100 metros antes do radar dos equipamentos eletrônicos.

Novos radares em Curitiba:

*Rua Almirante Tamandaré, 1.615, no Juvevê

*Rua Nilo Peçanha, 909, São Francisco

*Rua Mauricio Fruet, ao lado do Jardim Botânico

A lista completa e atualizada dos radares em funcionamento na cidade pode ser consultada neste link.

Prudência e respeito no trânsito

Instalados em pontos considerados mais sensíveis de respeito dos condutores à velocidade máxima estabelecida, os redutores contribuem para melhorar a segurança viária de outros motoristas e também de pedestres e ciclistas.

De acordo com relatório mais recente do Programa Vida no Trânsito (PVT), no ano de 2019 foram registrados 168 acidentes fatais nas ruas da capital, com 169 mortes (um acidente com dois óbitos). O pedestre foi a principal vítima, representando 45% do total de mortes. Entre 2018 e 2019 o aumento no número de atropelamentos foi de 55,1%.