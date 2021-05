O tempo deve seguir firme em Curitiba nesta sexta-feira (28), com a presença do sol e as temperaturas se mantendo um pouco mais elevadas do que nos últimos dias. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), só está prevista uma mudança nas condições do tempo a partir desta noite, quase entrada da madrugada de sábado (29), quando deve chover.

O Simepar aponta uma chuva significativa na madrugada do sábado, por causa da passagem de uma frente fria. O volume deve colaborar para amenizar a crise hídrica na capital. “Tende a ser parecido com o que ocorreu no sábado passado, quando choveu bastante na madrugada”, disse o meteorologista Reinaldo Kneib, do Simepar.

Mas enquanto a chuva não vem, a sexta-feira segue com o dia agradável, mesmo pela manhã. Segundo o Simepar, as mínimas sobem para cerca de 16º C. “Comparando com a média de 9º C dos últimos dias, será um pouco mais agradável ao amanhecer”, explica Kneib. E as máximas da sexta-feira também se elevam e devem se manter próximas dos 25º C em Curitiba.

Litoral

Nas praias do Paraná a sexta-feira já começa a ficar mais úmida e chuvas fracas e isoladas podem ocorrer já durante o dia. Nas cidades litorâneas do estado, as temperaturas se mantêm semelhantes com os últimos registros. De acordo com o Simepar, as máximas podem chegar aos 22º C, com mínimas de 16º C.

Já nas regiões Oeste, Sudoeste e Centro-sul, principalmente nos municípios de divisa com Santa Catarina e de fronteira com a Argentina, a meteorologia prevê a possibilidade de pancadas de chuva já no período da tarde.

