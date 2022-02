Curitiba dá continuidade à vacinação contra a covid-19 na próxima semana, de segunda (28) a sexta-feira (4). Mesmo na segunda (28) e na terça-feira (1º) de carnaval e na Quarta-Feira de Cinzas (2), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) manterá 11 unidades de saúde para a vacinação dos curitibanos a partir de 5 anos – seja para a primeira ou segunda dose, para doses de reforço (3ª ou 4ª dose), para novos grupos convocados e repescagens ou para quem não compareceu na data da convocação.

LEIA TAMBÉM – Vereador de Curitiba provoca Greca sobre a Linha Verde com vídeo de humor com final inusitado; Assista!

As 11 unidades que aplicarão a vacina anticovid vão atender das 8h às 17h (lista abaixo). Nove desses pontos vão vacinar crianças a partir de 5 anos, adolescentes (12 a 17 anos) e adultos (18 anos completos ou mais).

A Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho vai vacinar exclusivamente adolescentes e adultos, enquanto a Unidade de Saúde Mãe Curitibana atenderá somente as crianças (5 a 11 anos).

LEIA AINDA – Partiu praia no Carnaval? Veja os pontos próprios para banho no Litoral do Paraná

Quem ainda não recebeu a primeira dose pode procurar um desses pontos para a repescagem, visto que a SMS já convocou todo o público elegível para essa etapa inicial.

Busca ativa

Para atingir a máxima cobertura vacinal possível em Curitiba, a partir da próxima semana, o Aplicativo Saúde Já começa uma busca ativa, encaminhando mensagens de lembrete aos curitibanos que têm doses pendentes.

VIU ESSA? Garibaldis e Sacis desfila no Carnaval 2022? Saiba o que planeja o bloco mais famoso de Curitiba

Pessoas que receberam a primeira dose da Pfizer e não retornaram para as demais aplicações (segunda e reforço) serão o primeiro grupo a receber a mensagem reforçando que a vacina salva vidas.

Os pontos de vacinação podem ser conferidos no site Imuniza Já Curitiba, assim como documentos necessários para grupos específicos, além de documento com foto e CPF (além de um comprovante de residência, para a primeira dose).

Cronograma de vacinação da semana

Segunda-feira (28)

1ª dose

– Repescagem de crianças de 5 a 11 anos com e sem comorbidades

– Repescagem de pessoas com 12 anos completos ou mais

2ª dose

– Crianças de 5 a 11 anos vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 31/1

– Pessoas com 12 anos ou mais que receberam:

Pfizer: vacinados com 1ª dose até 7/2

Coronavac: vacinados com 1ª dose até 31/1

Astrazeneca: vacinados com 1ª dose até 28/1;

– Dose de reforço da dose única da Janssen para pessoas com 18 anos ou mais vacinadas até 3/1.

Dose de reforço (3ª dose)

– Pessoas com 18 anos ou mais vacinadas com a 2ª dose até 29/10 e nascidas no 1º semestre (janeiro a junho)

– Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 3/1

4ª dose (segundo reforço)

– Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam o 1º reforço até 29/10



Terça-feira (1º)

1ª dose

– Repescagem de crianças de 5 a 11 anos com e sem comorbidades

– Repescagem de pessoas com 12 anos completos ou mais

2ª dose

Terça-feira (1/3): Crianças de 5 a 11 anos vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 1/2;

– Pessoas com 12 anos ou mais que receberam:

Pfizer: vacinados com 1ª dose até 8/2

Coronavac: vacinados com 1ª dose até 1º/2

Astrazeneca: repescagem vacinados com 1ª dose até 28/1;

– Dose de reforço da dose única da Janssen para pessoas com 18 anos ou mais vacinadas até 4/1.

Dose de reforço (3ª dose)

– Pessoas com 18 anos ou mais vacinadas com a 2ª dose até 29/10 e nascidas no 2º semestre (julho a dezembro)

– Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 4/1

4ª dose (segundo reforço)

– Repescagem para pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam o 1º reforço até 29/10

Quarta-feira (2)

1ª dose

– Repescagem de crianças de 5 a 11 anos com e sem comorbidades

– Repescagem de pessoas com 12 anos completos ou mais

2ª dose

– Crianças de 5 a 11 anos vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 2/2;

– Pessoas com 12 anos ou mais que receberam:

Pfizer: vacinados com 1ª dose até 9/2

Coronavac: vacinados com 1ª dose até 2/2

Astrazeneca: vacinados com 1ª dose até 31/1;

– Dose de reforço da dose única da Janssen para pessoas com 18 anos ou mais vacinadas até 5/1.

Dose de reforço (3ª dose)

– Repescagem de pessoas com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 29/10;

– Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª Dose até 5/1

4ª dose (segundo reforço)

– Repescagem para pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam o 1º reforço até 29/10

Quinta-feira (3)

1ª dose

– Repescagem de crianças de 5 a 11 anos com e sem comorbidades

– Repescagem de pessoas com 12 anos completos ou mais

2ª dose

– Crianças de 5 a 11 anos vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 3/2;

– Pessoas com 12 anos ou mais que receberam:

Pfizer: vacinados com 1ª dose até 10/2

Coronavac: vacinados com 1ª dose até 3/2

Astrazeneca: vacinados com 1ª dose até 1º/2;

– Dose de reforço da dose única da Janssen para pessoas com 18 anos ou mais vacinadas até 6/1.

Dose de reforço (3ª dose)

– Pessoas com 18 anos ou mais vacinados com a 2ª dose até 3/11

– Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª Dose até 6/1

4ª dose (segundo reforço)

– Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam o 1º reforço até 3/11

Sexta-feira (4)

1ª dose

– Repescagem de crianças de 5 a 11 anos com e sem comorbidades

– Repescagem de pessoas com 12 anos completos ou mais

2ª dose

– Crianças de 5 a 11 anos vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 4/2;

– Pessoas com 12 anos ou mais que receberam:

Pfizer: vacinados com 1ª dose até 7/2

Coronavac: vacinados com 1ª dose até 4/2

Astrazeneca: vacinados com 1ª dose até 2/2;

– Dose de reforço da dose única da Janssen para pessoas com 18 anos ou mais vacinadas até 7/1.

Dose de reforço (3ª dose)

– Pessoas com 18 anos ou mais vacinadas com a 2ª Dose até dia 4/11

– Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª Dose até 7/1

4ª dose (segundo reforço)

– Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam o 1º reforço até 4/11

Locais de vacinação a partir de segunda-feira (28)

Das 8h às 17h

Os locais também são divulgados no site Imuniza Já Curitiba

Distrito Sanitário Bairro Novo

Unidade de Saúde Parigot de Souza (adulto, adolescente e criança)

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

Distrito Sanitário Pinheirinho

Unidade de Saúde Vila Feliz (adulto, adolescente e criança)

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

Distrito Sanitário Boqueirão

Unidade de Saúde Visitação (adulto, adolescente e criança)

Rua Bley Zorning, 3.136 – Boqueirão

Distrito Sanitário Tatuquara

Unidade de Saúde Dom Bosco (adulto, adolescente e criança)

Rua Angelo Tosin, 100 – Campo do Santana

Distrito Sanitário Boa Vista

Unidade de Saúde Vila Diana (adulto, adolescente e criança)

Rua René Descartes, 537 – Abranches

Distrito Sanitário Portão

Unidade de Saúde Santa Quitéria II (adulto, adolescente e criança)

Rua Bocaíuva, 310 – Santa Quitéria

Distrito Sanitário Santa Felicidade

Unidade de Saúde Pinheiros (adulto, adolescente e criança)

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

Distrito Sanitário CIC

Unidade de Saúde Cândido Portinari (adulto, adolescente e criança)

Rua Durval Leopolpo Landal, 1529 – Cidade Industrial de Curitiba

Distrito Sanitário Cajuru

Unidade de Saúde Camargo (adulto, adolescente e criança)

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

Distrito Sanitário Matriz

Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho (adolescentes e adultos)

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

Unidade de Saúde Mãe Curitibana (crianças)

Rua Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *