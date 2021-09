A Latam irá oferecer voos diretos de Curitiba para seis novos destinos a partir de 2022. Ao blog Paraná S.A., a companhia aérea anunciou que fará a ligação sem escalas entre a capital paranaense e Porto Alegre, Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) e Fortaleza e as cidades do interior Foz do Iguaçu, Londrina e Maringá a partir do primeiro trimestre do ano que vem.

Antes disso, a partir de 31 de outubro, a empresa retomará os voos diretos entre Curitiba e o Rio de Janeiro (Aeroporto Santos Dumont), que haviam sido interrompidos no bojo da pandemia de Covid-19. Para esta rota, as passagens já estão sendo vendidas.

Com esse movimento, a Latam chega a dez ligações diretas com origem ou destino em Curitiba – anteriormente eram apenas três: Curitiba-Guarulhos, Curitiba-Congonhas e Curitiba-Brasília. Para chegar a outras localidades, o passageiro precisava amargar o tempo de escala.

“A gente sempre olhou o Sul com bastante proximidade. Queríamos aumentar a presença na região. Já temos presença nas capitais e em cidades do interior do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas queríamos mais conectividade direta. Escolhemos Curitiba como cidade-foco pelo tamanho e pela nossa história com o Paraná”, diz Diogo Elias, diretor de Marketing e Vendas da companhia.

O executivo disse que a experiência com o período de pandemia, no qual a empresa aprendeu a reduzir custos e aumentar a eficiência operacional, abriu a possibilidade de aumentar os destinos ligados aos Aeroporto Afonso Pena – uma demanda antiga de passageiros paranaenses.

Latam terá voos de Cascavel para Guarulhos

O diretor da Latam indica que pesaram na decisão de ampliar a cobertura fatores como o fortalecimento do turismo doméstico e a retomada do mercado corporativo. No primeiro quesito, se enquadra a ligação da capital com Foz do Iguaçu. No segundo quesito, entram as conexões de Curitiba com outras capitais e uma outra novidade da empresa esperada para o primeiro trimestre de 2022: o início da operação em Cascavel, que terá voos diretos para Guarulhos.

Fortemente ligada ao agronegócio, a cidade do Oeste do Paraná se torna a quinta paranaense com voos da Latam.

A empresa ainda não definiu a frequência, valores e horários dos novos voos envolvendo Curitiba e Cascavel, mas Diogo Elias afirma que “é difícil não serem diários”. As passagens e os detalhes destas novas operações devem ser disponibilizados em novembro deste ano.

