Curitiba será a primeira cidade do Brasil a receber uma luminária inteligente, com uma antena 5G integrada, oferecendo, além da velocidade na conexão, o melhor da quinta geração de telefonia móvel. A luminária com tecnologia de internet 5G em Curtiba começa a ser testada nesta quarta-feira (22), às 14 horas. O equipamento de teste está instalado ao lado da sede da Prefeitura, no Centro Cívico.

A instalação da luminária inteligente com acesso à internet 5G em Curitiba vai permitir a realização de testes da tecnologia, conforme previsto no Programa Conecta 5G, iniciativa da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). O objetivo é expandir serviços nas áreas de saúde, educação e segurança pública, além do desenvolvimento da economia local. A primeira conexão 5G utilizando o poste inteligente será feita pelo prefeito da cidade, Rafael Greca, em uma cerimônia que deve ter algumas surpresas. A internet 5G foi ativada em Curitiba em abril deste ano.

A coparticipante do evento é Ligga Telecom que comemora esse novo potencial para a cidade. “Meu entusiasmo com o 5G está diretamente relacionado ao potencial dessa nova tecnologia de transformar tudo o que ela tocar, do agronegócio à medicina, da educação à preservação ambiental. É esse sentimento que compartilhamos com todos os que participam deste novo marco”, comentou o investidor de referência da Ligga, Nelson Tanure.

O evento de inauguração vai contar com as presenças do prefeito Rafael Greca, do ministro das Comunicações, Fábio Faria; do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior; e do presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Igor Calvet, além de executivos de empresas parceiras do programa, como Ligga Telecom, Nokia, Juganu e Qualcomm, e outras autoridades.

Tecnologia 5g no Brasil

Além de Curitiba, o Conecta 5G atenderá, em breve, outras cidades: Maceió (AL); Juiz de Fora (MG); Ceará-Mirim (RN); Petrolina (PE); Araguaína (TO); Jaraguá do Sul (SC); Picos (PI); Sorocaba (SP); Paraipaba (CE); Pato Branco (PR); Foz do Iguaçu (PR); Parauapebas (PA) e Canaã dos Carajás (PA). A ABDI, em parceria com o Parque São José dos Campos e a Anatel, vai instalar luminárias inteligentes em uma zona urbana específica, como uma rua comercial ou uma praça, nos municípios que fazem parte do programa. A fase de testes dura 36 meses.

Antenas

Os equipamentos foram instalados em abril no Parque Barigui e no Palácio Iguaçu, no Centro Cívico, foram disponibilizados na frequência 2,3 GHz SA (Standalone) para que os clientes dessas regiões possam usufruir da tecnologia, que evoluirá com a chegada do 5G SA em 3,5 GHz a partir de junho, conforme cronograma da Anatel.

“Curitiba saiu na frente para a implantação da nova tecnologia 5G. Em 2019, quando modernizamos a regulamentação para a instalação de antenas de telefonia, a cidade viabilizou e tornou mais rápida a operação do 5G, modelo que vai exigir até dez vezes mais antenas que o 4G. Agora começaremos a ver os resultados práticos, que abrem um mundo novo de serviços para a população”, disse Greca

A faixa de 3,5 GHz, adquirida pela empresa TIM, será essencial para proporcionar alta velocidade e baixíssima latência para os usuários, e principalmente massificar e revolucionar a adoção de soluções da Internet das Coisas (IoT) em setores fundamentais para alavancar a economia do País.

“Essa ferramenta do 5G será essencial para novas conquistas e para aproximarmos ainda mais as pessoas”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Quais operadoras já têm 5G?

Para saber esta resposta é preciso acessar os sites das empresas que oferecem internet no Brasil e então verificar a disponibilidade dos planos. Além disso, é importante saber se o aparelho celular que você usa tem esta tecnologia para suportar a nova geração de internet.

