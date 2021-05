A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba registrou, nesta terça-feira (11), 697 novos casos de covid-19 e 22 óbitos de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus. Quatorze destes óbitos ocorreram nas últimas 48 horas. Desde o início da pandemia, a capital paranaense já registrou 4.945 mortes de covid-19 durante a pandemia.

As vítimas registradas nesta terça-feira são 15 homens e sete mulheres, com idades entre 30 e 90 anos. Dez pessoas tinham menos de 60 anos. São 7.464 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Com os novos casos confirmados, 198.427 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 186.018 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

Leitos do SUS

Nesta terça-feira (11), a taxa de ocupação dos 525 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 94%. Restam 32 leitos livres.

A taxa de ocupação dos 726 leitos de enfermarias SUS covid-19 está em 80%. Há 147 leitos vagos.

Números da covid-19 em 11 de maio

697 novos casos confirmados

22 novos óbitos (14 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 198.427

Casos ativos – 7.464

Recuperados – 186.018

Óbitos – 4.945