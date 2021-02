Um pouco mais de 20 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus em Curitiba até esta sexta-feira (29). A grande parte dos imunizados pertencem ao grupo dos profissionais de saúde que estão atuando diretamente no combate da doença.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba, 20.478 doses da vacina da Coranavac foram aplicadas, sendo que 4.392 foram para funcionários, cuidadores e residentes de instituições de longa permanência,73 indígenas, 128 vacinadores e 15.885 profissionais dos serviços de saúde da cidade.

Aliás, nos últimos dois dias, filas se formaram no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, para atender a classe. A prefeitura alegou que foi a propagação de duas fake news atrapalharam o andamento da vacinação nos últimos dias.

A previsão que a capital paranaense receba nessa primeira etapa 46.320 unidades da vacina Coronavac, contando as duas doses. As vacinas para a segunda dose estão separadas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e serão repassadas nas próximas semanas. Vale reforçar que no dia 24 de janeiro, a SMS recebeu 20.380 doses da vacina produzida pela Universidade de Oxford e pelo Laboratório AstraZeneca, que vieram da Índia para o Brasil.

Vacina aplicada nos hospitais

A prefeitura de Curitiba decidiu aplicar a vacina nos cinco maiores hospitais da cidade aos profissionais de saúde até para reduzir a aglomeração e o tempo de espera no Centro de Eventos do Barigui.

Os hospitais Evangélico Mackenzie, Cajuru, Pequeno Príncipe, Hospital do Trabalhador e Hospital de Clínicas já estão equipes de vacinação desde à tarde desta sexta-feira. A Secretaria Municipal de Saúde vai levar um lote de 300 doses para cada hospital tarde e a reposição é feita conforme a necessidade.