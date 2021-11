Na próxima semana, 11.990 moradores de Curitiba que receberam a primeira dose da vacina anticovid devem retornar aos pontos de vacinação para completar o ciclo de imunização com a segunda dose.

Com o recebimento da nova remessa de vacinas, a Secretaria Municipal da Saúde poderá seguir a recomendação do Ministério da Saúde e fazer antecipação da segunda dose da Astrazeneca e da Pfizer. Quem for convocado para esta antecipação receberá mensagem pelo aplicativo Saúde Já Curitiba, que deverá ser apresentada no momento da vacinação.

Vacinados com primeira dose de Astrazeneca entre 9 e 13 de setembro recebem segunda dose na segunda-feira (08). A data original de atendimento era de 2 a 6 de dezembro.

Vacinados com a primeira dose de Pfizer entre 4 e 15 de setembro recebem a segunda dose na quarta-feira (10). A data original era de 29 de novembro a 8 de dezembro.

Coronavac

Não haverá envio de mensagem avisando a data da segunda dose de Coronavac, uma vez que não houve alteração do calendário originalmente previsto. A data pode ser consultada no aplicativo Saúde Já Curitiba, no campo Próximas Vacinas (veja abaixo como consultar).

Repescagem de segunda dose

Quem não puder comparecer à aplicação da segunda dose na data marcada poderá procurar, depois, um dos pontos de atendimento para completar o ciclo de imunização.

Como consultar o dia da segunda dose

Pelo aplicativo Saúde Já:

1 – Abrir o aplicativo no celular;

2 – Clicar em “Carteira de Vacinação”;

3 – Visualizar a data que aparece em Próximas Vacinas;

4 – Procurar um dos pontos de vacinação da cidade que estejam abertos nesse dia.

Pelo site:

1 – Abrir www.saudeja.curitiba.pr.gov.br;

2 – Clicar em “Vacinação”;

3 – Visualizar a data que aparece em Próximas Vacinas;

4 – Procurar um dos pontos de vacinação da cidade que estejam abertos nesse dia.

O que levar para receber a segunda dose

Para receber a segunda dose da vacina, basta procurar um dos pontos de vacinação da cidade, das 8h às 17h, levar um documento de identificação com foto e CPF.

Cronograma

Astrazeneca

– Vacinados com primeira dose entre 9/9 a 13/9 recebem segunda dose na segunda-feira (8/11) – a data original era 2/12 a 6/12.

Pfizer

– Vacinados com a primeira dose entre 4/9 a 15/9 recebem a segunda dose em quarta-feira (10/11) – a data original era entre 29/11 a 8/12.

Coronavac

– Vacinados com a primeira dose em 13/10 e 14/10 recebem a segunda dose na segunda-feira (8/11)

– Vacinados com a primeira dose em 15/10 recebem a segunda dose na terça-feira (9/11)

– Vacinados com a primeira dose em 16/10 recebem a segunda dose na quarta-feira (10/11)

– Vacinados com a primeira dose em 18/10 recebem a segunda dose na sexta-feira (12/11)

