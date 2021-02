Ao todo, 2.042 moradores de Curitiba já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19. As doses da Coronavac, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foram aplicadas entre quarta (20) e quinta-feira (21). Foram vacinados moradores, funcionários e cuidadores de 35 instituições de longa permanência e indígenas.

Para essa primeira fase da imunização contra a covid-19, Curitiba recebeu 23.160 doses da Coronavac. O montante é referente às primeiras doses a serem aplicadas no público prioritário elencado pelo Plano Municipal de Imunização. As vacinas para a segunda dose ficarão estocadas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e serão repassadas ao município nas próximas semanas, depois do encerramento da primeira rodada de vacinação.

No total, Curitiba deve receber nessa primeira etapa cerca 46.320 unidades de vacina, contando primeira e segunda dose. A primeira remessa deve contemplar 27,5% das 79.910 pessoas da primeira fase do plano municipal.

A SMS lembra que nenhum cidadão precisa procurar os serviços de saúde em busca da vacina. Todos os vacinados vão ser convocados, de acordo com o fluxo de vacinação, pelo aplicativo Saúde Já.

Grupos

Os grupos que estão sendo vacinados nesse momento ou que já foram vacinados, conforme a prefeitura de Curitiba, são:

250 profissionais da enfermagem que atuarão como vacinadores na campanha;

cerca de 6 mil moradores, funcionários e cuidadores das 127 instituições de longa permanência;

93 indígenas aldeados da aldeia Kakané-Porã, na Regional Tatuquara; o

cerca de 12 mil profissionais de saúde da linha de frente da pandemia em toda a cidade;

e as equipes das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de profissionais de serviços de remoção médica particulares. São cerca de 2.500 profissionais.