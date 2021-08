A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) amplia a vacinação contra a covid-19 e convoca para a primeira dose nesta terça-feira (17) os moradores da cidade nascidos no primeiro semestre de 1995. Gestantes e puérperas (que deram à luz até 45 dias atrás) também serão atendidas.

A estimativa é de vacinar 14 mil pessoas com a primeira dose. O atendimento será feito em 18 pontos de vacinação abertos das 8h às 17h (lista abaixo). Nesta terça-feira não haverá repescagem.

A ampliação será feita com o lote de imunizantes que deverá ser entregue pela Secretaria de Estado da Saúde até o final do dia desta segunda-feira (16). A convocação de novo público e para repescagem dependem de avaliação de estoque ou chegada de nova remessa de vacinas.

Segunda dose

Nesta terça-feira (17) haverá também a aplicação da segunda dose para cerca de oito mil pessoas que foram vacinadas com a primeira dose de Coronavac em 23 de julho e de Astrazeneca ou Pfizer em 24 de maio.

Gestantes

Para a vacinação das gestantes e puérperas, a Secretaria da Saúde segue as orientações da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações, que indica para as mulheres desse grupo, a partir de 18 anos, somente os imunizantes Coronavac ou Pfizer.

Além disso, a vacinação contra a covid-19 também está condicionada a uma avaliação individualizada, compartilhada entre a mulher e o seu médico.

Orientação para receber a vacina

Para receber a vacina a SMS orienta fazer o cadastro antecipado na plataforma Saúde Já pelo site www.saudeja.curitiba.pr.gov.br ou pelo aplicativo do celular. O cadastro agiliza o processo da vacinação.

Também é preciso apresentar um documento de identificação com foto, CPF e um comprovante de residência com endereço de Curitiba (no caso de estar no nome do cônjuge, deve ser apresentada também certidão de casamento ou de união estável).

Com a vacinação de faixas etárias mais jovens, a Secretaria Municipal da Saúde também aceita comprovante de residência no nome do pai ou da mãe, anexado a um documento que comprove a filiação.

Já para os casos de locações não formalizadas por imobiliárias, deverá ser apresentado o comprovante do endereço da residência com uma declaração do proprietário do imóvel, com responsabilização legal pela locação e pela informação.

Quem pode receber a primeira dose nesta terça-feira (17)

– Nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho de 1995

– Gestantes puérperas (que tiveram bebês até 45 dias atrás), com 18 anos ou mais

Locais de vacinação

Das 8h às 17h

1- Pavilhão da Cura

Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

3 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra

4 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

5 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

6 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

7 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

8 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

9 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

10 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

11 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

12 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, nº 700

13 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

14 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

15 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

16 – US Orleans

Av. Ver. Toaldo Túlio, 4577 – Orleans

17 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

18 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

