A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba amplia a faixa etária para imunização contra a covid-19 e neste sábado (17) vai atender as pessoas com 38 anos completos nascidas no primeiro semestre.

Devido à limitação de doses em estoque, insuficientes para contemplar todo o grupo de 38 anos completos – cerca de 19 mil pessoas -, poderão receber a vacina neste sábado apenas os nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho.

Também poderão se vacinar as pessoas com 39 anos completos que não tenham conseguido tomar a primeira dose nesta sexta-feira (16).

Neste sábado, serão 20 pontos de vacinação distribuídos pela cidade das 8h às 15h. A redução do horário, que normalmente vai até 17h, é possível porque menos pessoas são esperadas em comparação aos outros dias.

A convocação para o grupo de 38 anos completos nascidos no segundo semestre e a repescagem para outras faixas etárias e públicos prioritários dependem de avaliação de estoque remanescente e chegada de nova remessa de imunizantes.

O que levar

Para receber a vacina a SMS orienta fazer o cadastro antecipado na plataforma Saúde Já pelo site www.saudeja.curitiba.pr.gov.br ou pelo aplicativo do celular. O cadastro agiliza o processo da vacinação.

Também será preciso apresentar um documento de identificação com foto, CPF e um comprovante de residência com endereço de Curitiba (no caso de estar no nome do cônjuge, deve ser apresentada também certidão de casamento ou de união estável).

Balanço parcial

Curitiba recebeu da Secretaria da Saúde do Paraná nesta sexta-feira (16) 37.480 doses de imunizantes, parte desse lote já está sendo aplicada na população de 39 anos completos hoje.

Até às 17h desta sexta-feira, o município já havia aplicado 17.453 doses no público prioritário. A vacinação é encerrada às 18 horas.

Segunda dose

No sábado não haverá aplicação de segunda dose. O cronograma para segunda aplicação de Coronavac e AstraZeneca será retomado na próxima segunda-feira (18/7). Leia mais

Quem pode tomar a 1ª dose neste sábado (17)

• Pessoas com 38 anos completos nascidas entre 1º de janeiro e 30 de junho

• Pessoas com 39 anos completos

Locais de vacinação

Das 8h às 15h

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

3 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra

4 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

5 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

6 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

7 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

8 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

9 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

10 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

11 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

12 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, nº 700

13 – US Oswaldo Cruz

Rua Pedro Gusso, 3749 – CIC

14 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

15 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

16 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

17 – US Bairro Alto

Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto

18 – US Orleans

Av. Ver. Toaldo Túlio, 4577 – Orleans

19 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

20 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700