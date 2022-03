Com mais de quatro milhões doses da vacina contra a covid-19 já aplicadas em Curitiba, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulga o cronograma de aplicação do imunizante para esta semana, em 11 unidades de saúde, para os públicos convocados e para repescagens.

De segunda (7) a sexta-feira (11), o atendimento será das 8h às 17h. No cronograma, está a convocação de crianças de 5 a 11 anos vacinados com a Coronavac e pessoas com 12 anos ou mais para as doses de reforço (incluindo as pessoas com imunossupressão).

Os pontos de vacinação podem ser conferidos no site Imuniza Já Curitiba, assim como documentos necessários para grupos específicos, além de documento com foto e CPF (e o comprovante de residência, no caso de primeira dose).

Nove desses pontos vacinam todos os públicos – crianças a partir de 5 anos, adolescentes (12 a 17 anos) e adultos (18 anos completos ou mais). A Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho é exclusiva para a vacinação de adolescentes e adultos; e a Unidade de Saúde Mãe Curitibana aplica a vacina exclusivamente em crianças (5 a 11 anos).

Repescagens

As repescagens de primeira e segundas doses e doses de reforço (3ª e 4ª doses) também continuam para as pessoas que não compareceram na data de convocação.

Curitiba concluiu a convocação de segunda dose para pessoas com 12 anos ou mais em 21 de dezembro. Das crianças (5 a 11 anos), a cidade concluiu o chamamento de todas as faixas etárias para a primeira dose em 8 de fevereiro.

Levantamentos da SMS apontam que pessoas com o esquema vacinal completo (primário e doses de reforço) estão mais protegidas ao risco de morte e de internamentos com quadros graves da covid-19 do que aquelas que não se vacinaram ou não tomaram todas as doses indicadas.

Para quem está em dúvida sobre intervalos e como saber se já pode receber a dose de reforço, a Prefeitura de Curitiba apresenta orientações neste link

Cronograma da semana entre 7 a 11 de março

Vacinação Infantil

De segunda a sexta-feira (7 a 11/3)

1ª dose

Repescagem de crianças de 5 a 11 anos com ou sem comorbidades

2ª dose

Segunda-feira (7): Crianças de 5 a 11 anos vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 5/2

Terça-feira (8): Crianças de 5 a 11 anos vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 8/2

Quarta-feira (9): Crianças de 5 a 11 anos vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 9/2

Quinta-feira (10): Crianças de 5 a 11 anos vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 10/2

Sexta-feira (11): Crianças de 5 a 11 anos vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 11/2

Pessoas com 12 anos ou mais

1ª Dose

De segunda a sexta-feira (7 a 11/3)

Repescagem para pessoas com 12 anos completos ou mais

2ª dose

De segunda a sexta-feira (7 a 11/3)

Repescagem para pessoas que perderam a data da aplicação da 2ª dose agendada no Aplicativo Saúde Já;

Para quem recebeu Pfizer:

Segunda-feira (7): repescagem para vacinados com 1ª dose até 11/2

Terça-feira (8): vacinados com 1ª dose até 15/2

Quarta-feira (9): vacinados com 1ª dose até 16/2

Quinta-feira (10): vacinados com 1ª dose até 17/2

Sexta-feira (11): vacinados com 1ª dose até 18/2

Para quem recebeu Coronavac:

Segunda-feira (7): vacinados com 1ª dose até 5/2

Terça-feira (8): vacinados com 1ª dose até 8/2

Quarta-feira (9): vacinados com 1ª dose até 9/2

Quinta-feira (10): vacinados com 1ª dose até 10/2

Sexta-feira (11): vacinados com 1ª dose até 11/2

Para quem recebeu Astrazeneca

Segunda-feira (7): vacinados com 1ª dose até 5/2

Terça-feira (8): repescagem vacinados com 1ª dose até 6/2

Quarta-feira (9): vacinados com 1ª dose até 7/2

Quinta-feira (10): vacinados com 1ª dose até 8/2

Sexta-feira (11): vacinados com 1ª dose até 9/2

Dose de reforço da dose única da Janssen (pessoas com 18 anos ou mais)

Segunda-feira (7): vacinados com dose única até 10/1

Terça-feira (8): vacinados com dose única até 11/1

Quarta-feira (9): vacinados com dose única até 12/1

Quinta-feira (10): vacinados com dose única até 13/1

Sexta-feira (11): vacinados com dose única até 14/1

Dose de Reforço (3ª Dose)

Pessoas com 18 anos ou mais:

Segunda-feira (7) – Repescagem de pessoas vacinadas com a 2ª dose até 4/11

Terça-feira (8) – Pessoas vacinadas com a 2ª dose até 8/11

Quarta-feira (9): Repescagem para vacinados com 2ª dose até 9/11

Quinta-feira (10) – Pessoas vacinadas com a 2ª Dose até 10/11

Sexta-feira (11) – Pessoas vacinadas com a 2ª Dose até dia 11/11

Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais

Segunda -feira (7) – Repescagem pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 7/1

Terça-feira (8) – Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 11/1

Quarta-feira (9) – Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 12/1

Quinta-feira (10) – Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 13/1

Sexta-feira (11) – Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 14/1

4ª Dose (Segundo Reforço)

Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais

Segunda -feira (7) – Repescagem pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam o 1º reforço até 4/11

Terça-feira (8): Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam o 1º reforço até 8/11

Quarta-feira (9): Repescagem pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam o 1º reforço até 9/11

Quinta-feira (10) – Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam o 1º reforço até 10/11

Sexta-feira (11) – Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam o 1º reforço até 11/11

