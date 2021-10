A equipe de vacinadores da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba atendeu, neste sábado (2), até o início da noite, 34.490 adolescentes sem comorbidades nascidos entre 2 de outubro de 2003 e 31 de dezembro de 2005. Também estava disponível a primeira dose para gestantes e puérperas com 12 anos ou mais.

A dose de reforço foi aplicada em idosos com 70 anos ou mais, vacinados com a segunda dose até o dia 6 de abril, e imunossuprimidos de qualquer idade, vacinados com a segunda dose até 4 de setembro. Desse grupo, 8.151 pessoas foram imunizadas até o início da noite.

Embora os pontos de vacinação estivessem com atendimento previsto das 8h às 17h, em algumas unidades a vacinação ainda estava sendo feita depois das 18 horas. Por isso, os dados são parciais.

“Hoje foi um dia especial. Eu tinha certeza que os adolescentes viriam e felizes”, disse a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak, que percorreu pontos de vacinação durante o dia.

