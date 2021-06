Curitiba vai vacinar, neste sábado (26) pessoas com 48 anos completos ou mais já anunciada anteriormente, a imunização contra a covid-19 será estendida também para aqueles com 47 anos completos nascidos no primeiro semestre (entre 1º de janeiro e 30 de junho). Neste dia a vacinação será apenas por idade, sem repescagem para outros grupos prioritários.

A ampliação foi possível após a avaliação de estoques de doses na tarde desta sexta-feira (25). A previsão é imunizar cerca de 21.500 pessoas, utilizando o estoque remanescente da capital.

Os 17 pontos de vacinação funcionarão das 8h às 18h para o público de 48 anos completos ou mais. Já para as pessoas com 47 anos completos, nascidas no primeiro semestre, a orientação é para que busquem a vacinação no período da tarde, entre 14h e 18h.

Quais documentos levar pra vacinação

Para receber a vacina é preciso apresentar um documento de identificação com foto, CPF e um comprovante de residência com endereço de Curitiba (no caso de estar no nome do cônjuge, deve ser apresentada também certidão de casamento ou de união estável).

Locais de vacinação em Curitiba

Das 8h às 18h

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

3 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra

4 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

5 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

6 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

7 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

8 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

9 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

10 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

11 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

12 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

13 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

14 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

15 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

16 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

17 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700