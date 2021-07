Com a chegada de novas doses de vacinas contra a covid-19, Curitiba avançará com a imunização da população de 42 e 41 anos. Na terça-feira (6), serão vacinadas com a primeira dose pessoas de 42 anos completos ou mais. Na quarta-feira (7), será a vez de quem tem 41 anos completos e mais.

Para isso, a cidade contará com mais três pontos de vacinação, totalizando 20 locais de atendimento (lista abaixo), que funcionarão das 8h às 18h.

Nesta semana também será retomada a imunização dos caminhoneiros de 30 anos completos ou mais. O atendimento será na quarta-feira (7/7) e feito exclusivamente no Pavilhão do Parque Barigui, das 8h às 18h.

O que levar – 41 e 42 anos

Para receber a vacina é preciso apresentar um documento de identificação com foto, CPF e um comprovante de residência com endereço de Curitiba (no caso de estar no nome do cônjuge, deve ser apresentada também certidão de casamento ou de união estável).

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba também orienta fazer o cadastro antecipado na plataforma Saúde Já, pelo site www.saudeja.curitiba.pr.gov.br ou pelo aplicativo do celular.

O que levar – caminhoneiros na quarta-feira

Para receber a vacina os motoristas de caminhão precisarão apresentar comprovante de endereço de Curitiba (em seu nome ou do cônjuge, com certidão de união estável ou casamento) e carteira de habilitação C, D ou E.

Além da habilitação e do comprovante de endereço, o caminhoneiro deve apresentar um dos seguintes documentos: comprovante de inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga, carteira de trabalho ou crachá funcional, contracheque com documento de identidade, carteira de sócio de cooperativa de transporte de carga (categoria motorista) ou carteira de sócio dos sindicatos de transporte (categoria motorista).

Novas doses

Nesta segunda-feira (5/7), Curitiba recebeu do Governo do Estado 37.138 doses para vacinar a população em geral e outras 4.235 doses exclusivas para o grupo prioritário de caminhoneiros, além de outras 3.140 doses de Coronavac para segunda aplicação.

Locais de vacinação – 41 e 42 anos

Das 8h às 18h

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

3 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra

4 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

5 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

6 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

7 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

8 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

9 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

10 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

11 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba



12 – US Vila Trindade (1)

Rua Roraima, 1790 – Vila Oficinas



13 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira



14 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo



15 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo



16 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade



17 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n



18 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700



19 – US Oswaldo Cruz

Rua Pedro Gusso, 3749 – CIC



20 – US Orleans

Av. Ver. Toaldo Túlio, 4577 – Orleans