Curitiba começa nesta sexta-feira (14) a aplicação da primeira dose da vacina contra covid-19 para pessoas com comorbidades de 53 anos ou mais. O atendimento será realizado de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, nos 18 pontos de vacinação da cidade (veja abaixo). Todos devem apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência em Curitiba e levar uma caneta.

Nesta etapa, a Secretaria Municipal de Saúde atenderá quem comprovadamente tenha algum dos 22 tipos de doenças preexistentes listadas no Plano de Imunização Contra a Covid-19, do Ministério da Saúde.

Pessoas que têm pelo menos uma das 22 doenças da lista de comorbidades e já são acompanhadas pelas unidades públicas de saúde de Curitiba (SUS Curitibano) não precisarão apresentar nenhum documento – elas são avisadas pelo aplicativo Saúde Já, da prefeitura, que são elegíveis para a vacina contra a vovid-19.

Já o paciente da rede privada precisa apresentar uma declaração médica disponibilizada no portal do Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR), assinada pelo médico que o acompanha, com a indicação da comorbidade listada pelo Ministério da Saúde. O médico precisará declarar que o paciente está sob seus cuidados, e assinalar a veracidade e autenticidade das informações descritas na declaração, sob pena de responsabilização pelo Código de Ética Médica e Código Penal.

Em caso de dúvidas, é possível ligar para Central de Teleatendimento (3350-9000).

Veja os pontos de vacinação contra covid-19

Das 8h às 17h

Pavilhão da Cura – Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

Unidade de Saúde (US) Ouvidor Pardinho (Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho)

Centro de Referência, esportes e atividade física (Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra)

US Salvador Allende (Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado)

US Parigot de Souza (Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado)

US Vila Diana (Rua René Descartes, 537 – Abranches)

US Fernando de Noronha (Rua João Mequetti, 389 – Santa Cândida)

Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira (Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri)

US Jardim Paranaense (Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão)

US Visitação (Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão)

US Camargo (Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru)

US Uberaba (Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba)

Clube da Gente CIC (Rua Hilda Cadilhe de Oliveira)

US Vila Feliz (Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo)

US Aurora (Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo)

US Pinheiros (Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade)

Rua da Cidadania do Tatuquara (Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n)

Rua da Cidadania do Fazendinha (Rua Carlos Klemtz, 1.700)

