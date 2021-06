Nesta segunda-feira (21), Curitiba amplia a vacinação anticovid para pessoas com 50 anos completos ou mais. A vacinação para esta faixa etária será feita com estoque remanescente da última remessa de imunizantes recebidos do Governo do Estado do Paraná, na sexta-feira passada (18/6).



Devido a limitação de doses disponíveis em Curitiba, será suspensa temporariamente, a partir desta segunda-feira, a imunização de professores e trabalhadores da educação tanto básica, quanto de nível superior.

O município já vacinou pessoas desse grupo prioritário em quantidade maior do que as doses recebidas, sendo inviável a continuidade enquanto a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná não repassar novos imunizantes com esta destinação. Assim que recebida nova remessa pela Secretaria Municipal da Saúde, Curitiba retomará a vacinação dos profissionais da educação.

Para ampliar a imunização para nova faixa etária à população geral e demais grupos prioritários, o município depende de repasse de novo lote de vacinas.

Orientação

Os que fazem parte do cronograma por idade, definida na faixa etária dos 50 anos para esta segunda-feira, para receber a vacina deverão preciso apresentar documento de identificação com foto, CPF e um comprovante de residência com endereço de Curitiba. Também é necessário fazer o cadastro antecipado na plataforma Saúde Já, pelo site (www.saudeja.curitiba.pr.gov.br) ou pelo aplicativo do celular. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) orienta ainda, que se possível, leve uma caneta para agilizar o preenchimento do formulário.

Resumo

Público: pessoas com 50 anos completos ou mais;

Das 8h às 12h: nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho;

Das 13h às 17h: nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro.

Pontos de vacinação contra covid-19

Das 8h às 17h

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

3 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra

4 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

5 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

6 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

7 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

8 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

9 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

10 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

11 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

12 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

13 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

14 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

15 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

16 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

17 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700