Curitiba abre a vacinação anticovid para pessoas com 52 anos completos ou mais neste sábado (19) e para aqueles com 51 anos completos ou mais no domingo (20). A ampliação da imunização foi possível após Curitiba receber, do Governo do Estado, 34.710 novas doses da vacina nesta sexta-feira (18), às 17h.

A estimativa é atender cerca de 40 mil pessoas nestas duas faixas etárias – serão utilizadas doses remanescentes do estoque para completar a vacinação deste público. Durante este fim de semana, a vacinação será exclusiva por idade – não serão atendidos, portanto, demais grupos.

LEIA TAMBÉM:

>> “Fanfarronice”, responde Beto Preto a Greca sobre reclamação de distribuição de doses

>> Tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19 é importante? Tire suas dúvidas

A imunização acontecerá em 11 pontos de vacinação, um por distrito sanitário, além do Pavilhão da Cura, das 8h às 16h (lista abaixo). A orientação é que os nascidos no primeiro semestre (1º de janeiro a 30 de junho) busquem os pontos no período da manhã, das 8h às 12h. Já os nascidos no segundo semestre (1º de julho a 31 de dezembro) devem se vacinar no período da tarde, das 13h às 16h.

Para receber a vacina é preciso apresentar documento de identificação com foto e um comprovante de residência com endereço de Curitiba. Também é necessário fazer o cadastro antecipado na plataforma Saúde Já, pelo site (www.saudeja.curitiba.pr.gov.br) ou pelo aplicativo do celular.

Vacinação contra a covid-19 neste sábado, 19 de junho

Público: pessoas com 52 anos completos ou mais;

Das 8h às 12h: nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho;

Das 13h às 16h: nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro.

Vacinação contra a covid-19 neste domingo, 20 de junho

Público: pessoas com 51 anos completos ou mais;

Das 8h às 12h: nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho;

Das 13h às 16h: nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro.

Locais de vacinação

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

3 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

4 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

5 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

6 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

7 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

8 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

9 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

10 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

11 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700