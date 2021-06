Com a entrega de novas doses da vacina contra a covid-19 nesta segunda-feira (14), Curitiba avançará com a imunização de mais duas faixas etárias da população, de 54 e 53 anos completos. O atendimento será dividido por dia e idade, em qualquer um dos 17 pontos de vacinação da cidade.

Nesta terça-feira (15), serão vacinados moradores da cidade com 54 anos completos e, na quarta-feira (16), será a vez do grupo de 53 anos completos.

Para receber a vacina é preciso apresentar documento de identificação com foto e um comprovante de residência com endereço de Curitiba. Também é necessário fazer o cadastro antecipado na plataforma Saúde Já, pelo site (www.saudeja.curitiba.pr.gov.br) ou pelo aplicativo do celular.

Quantidade de doses x população

Nesta nova remessa, Curitiba recebeu da Secretaria de Estado da Saúde 12.550 doses de primeira aplicação para o grupo de 40 a 59 anos, que na capital é composto por cerca de 500 mil pessoas. A quantidade entregue corresponde a 2,4% do necessário para todo o grupo.

Nessas duas faixas anunciadas, 54 e 53 anos, são cerca de 28.688 pessoas previstas para serem imunizadas em Curitiba, ou seja, a quantidade de vacinas recebidas (12.550) não é suficiente para abrir a vacinação de uma idade completa.

Para poder abrir essas duas novas idades, a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba usará todo o estoque destinado ao grupo de comorbidades e ainda um pouco do grupo de profissionais de saúde.

“É a única forma que temos de avançar com mais uma faixa etária, usando um pouco do estoque de outros grupos, o que obviamente, precisa ser reposto depois”, alerta Márcia Huçulak, secretária municipal da Saúde de Curitiba.

Além das doses para a população em geral, a cidade recebeu também imunizantes para primeira doses destinados pela Secretaria estadual da Saúde para os seguintes grupos (e quantidades correspondentes):

Comorbidades: 14.500

População de 40 a 59 anos: 12.550

Professores e profissionais da educação básica: 2.615

Assistência social: 1.550

Ensino superior: 6.310

Trabalhadores da limpeza: 3.140

A SMS lembra ainda que no decorrer desta semana (14 a 18) ocorre a vacinação de 36.800 pessoas de grupos prioritários já agendados para receber a primeira dose. São os seguintes grupos prioritários: pessoas em situação de rua, servidores da Fundação de Ação Social, professores e profissionais da educação básica, aeroportuários, profissionais de saúde, gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência e professores do ensino superior.

Esses grupos seguem o calendário em andamento de acordo com o estoque de doses.

Vacinação contra a covid-19 para 54 e 53 anos

• Pessoas com 54 anos completos: terça-feira, 15 de junho

• Pessoas com 53 anos completos: quarta-feira, 16 de junho

Pontos de vacinação contra covid-19

Das 8h às 17h

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

3 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra

4 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

5 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

6 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

7 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

8 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

9 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

10 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

11 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

12 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

13 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

14 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

15 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

16 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

17 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700