Nesta quarta-feira (16), serão vacinados os moradores da cidade com 53 anos completos, além de educadores do ensino básico e professores do ensino superior. O atendimento ao público geral é feito em qualquer um dos 17 pontos de vacinação da cidade. Mas, professores e educadores têm locais específicos de vacinação.

Para receber a vacina é preciso apresentar documento de identificação com foto e um comprovante de residência com endereço de Curitiba. Também é necessário fazer o cadastro antecipado na plataforma Saúde Já, pelo site (www.saudeja.curitiba.pr.gov.br) ou pelo aplicativo do celular.

Educadores do ensino básico

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba ampliará a vacinação contra covid-19 para professores e trabalhadores da Educação Básica de 34 anos ou mais, tanto da rede pública quanto da rede privada.

Estão sendo contemplados nesta faixa etária, neste momento, apenas professores e trabalhadores da Educação Básica – creches, CMEIs, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, ensino profissionalizante e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A imunização dos profissionais da educação básica acontece das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, em dez pontos de vacinação, um por distrito sanitário (confira a específica ao final do texto).



O profissional precisa se dirigir ao ponto de vacinação da região onde está a escola em que ele trabalha, munido de uma declaração fornecida pela instituição de educação e um documento que comprove vinculação ativa com a unidade de ensino.

A declaração fornecida pela instituição deve seguir estritamente o modelo disponibilizado pela SMS e precisa ser assinada e carimbada por um responsável que represente a escola perante o distrito sanitário da região.

Ensino superior

A imunização dos profissionais de ensino superior está sendo feita em 16 pontos de vacinação contra covid-19, exceto no Pavilhão da Cura no Barigui. Lá está concentrada a imunização de profissionais das forças de segurança e trabalhadores de saúde.

O profissional deverá estar vinculado a uma das 63 instituições de ensino superior credenciadas junto ao Ministério da Educação – MEC e se dirigir a um dos 16 pontos de vacinação, das 8h às 17h. Deverá apresentar uma declaração fornecida pela instituição de educação e um documento que comprove vinculação ativa com a universidade.

Pontos de vacinação contra covid-19 público geral

Das 8h às 17h

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

3 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra

4 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

5 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

6 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

7 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

8 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

9 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

10 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

11 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

12 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

13 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

14 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

15 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

16 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

17 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

Pontos de vacinação para educadores do ensino básico

Das 8h às 17h

Matriz

US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

Bairro Novo

US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

Boa Vista

Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

Boqueirão

US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

Cajuru

US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1.392 – Uberaba

CIC

Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

Pinheirinho

US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

Portão

Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

Santa Felicidade

US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

Tatuquara

Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n