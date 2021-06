A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba imunizou, até sábado (26), 762.765 pessoas com a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus.

Até esta data foram vacinados: 256.838 pessoas da população em geral (convocadas por idade); 211.608 idosos com 65 anos ou mais; 114.242 pessoas com comorbidades; 9.453 gestantes e puérperas; 7.913 pessoas com deficiência, 82 indígenas, 1.115 pessoas em situação de rua; 6.950 moradores, funcionários e cuidadores de instituições de longa permanência; 95.562 profissionais dos serviços de saúde da cidade (incluindo as equipes de vacinação); 15.816 trabalhadores das forças de segurança; 40.501 professores e trabalhadores da Educação Básica e Ensino Superior e 1.217 trabalhadores da limpeza pública.

Nesta segunda-feira (28), Curitiba realiza a vacinação de motoristas e cobradores de ônibus que trabalham no transporte coletivo da capital.

Segunda dose

Em Curitiba, 239.687 pessoas receberam a segunda dose da vacina até sábado (26). A vacinação com a segunda dose está sendo feita nas instituições de longa permanência, em profissionais de saúde e idosos.

Também seguem sendo imunizados com a segunda dose os idosos acima de 80 anos que receberam a primeira dose da vacina da AstraZeneca.

Doses recebidas

Até o momento, Curitiba recebeu do Ministério da Saúde, repassadas pelo Governo do Paraná, 1.091.021 doses de vacinas, sendo 780.266 para primeira dose, 297.950 para segunda dose e 12.805 para dose única. Nesse montante já estão contabilizados os 5% de reserva técnica.

A reserva técnica é uma medida de segurança, faz parte dos protocolos da logística e é necessária para evitar problemas no fluxo de imunização que possam ser causados por imprevistos eventuais, como a quebra acidental de frascos.

Além da reserva técnica, a SMS precisa manter um estoque de vacinas para garantir a imunização de remanescentes dos grupos já contemplados – pessoas que por algum motivo não fizeram a imunização nas datas estipuladas. Por exemplo, quem estava em processo de confirmação de comorbidade ou não comparecido no dia programado para sua imunização. Essas pessoas têm o direito e serão vacinadas quando comparecerem aos postos de vacinação.