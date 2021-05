A partir desta segunda-feira (24), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba passará a usar testes rápidos para diagnóstico de covid-19 em pacientes com sintomas respiratórios que tenham de 18 a 40 anos, a parcela da população que mais se movimenta, se infecta e transmite a doença. O resultado do teste sai em 15 minutos.

Em caso positivo, o paciente assinará um Comunicado de Isolamento Domiciliar se comprometendo a ficar em casa por dez dias. Além disso, seus contatos domiciliares nesta mesma faixa etária e que exercem atividades fora de casa serão examinados com o teste rápido também.

“O nosso objetivo é acelerar o resultado do teste, que levava de 3 a 4 dias para ficar pronto, e iniciar imediatamente as medidas de isolamento do paciente com covid e também das pessoas com as quais ele tem contato direto, caso seja necessário”, afirma o diretor de Atenção Primária da secretaria, Juliano Gevaerd.

No período de isolamento, haverá um monitoramento telefônico por parte do distrito sanitário para verificar como está a evolução do paciente e também, eventualmente, analisar se houve desrespeito ao Comunicado de Isolamento Domiciliar.

Caso seja constatado que o paciente esteja furando o isolamento domiciliar, a Guarda Municipal poderá ser acionada para a realização de blitzes. Os pacientes flagrados furando o bloqueio podem ser multados e/ou mesmo responder por crime contra a saúde pública, previsto no Código Penal.

“Com essas medidas reforçamos o controle dos casos ativos e trabalhamos para diminuir a taxa de transmissão”, diz a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak.

Exame

O teste de antígeno é realizado por meio de um swab (espécie de cotonete longo) inserido nas narinas do paciente. O exame revela em 15 minutos se há presença do novo coronavírus.

O resultado do exame padrão realizado, o PCR, leva de 3 a 4 dias para sair. Este exame continuará a ser aplicados em menores de 18 anos e maiores de 40 anos, pois trata-se de uma população que tem menor mobilidade.

Pessoas com sintomas respiratórios podem entrar em contato com a Central 3350-9000 para serem orientadas a respeito da realização do exame.