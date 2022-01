A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulgou o cronograma para aplicação da segunda dose da vacina contra covid-19 para esta semana. São esperadas 13,9 mil pessoas para completar o ciclo vacinal primário, são aqueles que receberam a primeira dose durante a repescagem contínua.

Os novos convocados foram vacinados com a primeira dose de Pfizer entre os dias 16 de novembro e 23 de dezembro e com a primeira dose de Coronavac entre os dias 20 e 23 de dezembro. Parte do grupo é de pessoas que estão tendo a sua segunda dose antecipada.

“Nesse momento que estamos enfrentando um aumento no número de casos é muito importante que a população coloque a situação vacinal em dia. Todas as informações estão no Saúde Já, consulte e não falte a vacinação”, orienta a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak.

Quem não puder comparecer à aplicação da segunda dose na data marcada, poderá procurar, depois, nos dias em que houver atendimento nos pontos de vacinação para completar o ciclo de imunização. “Mas isso tem que ser feito o quanto antes, vacina é prioridade”, diz Márcia. A Saúde tem mantido a repescagem contínua para primeira dose, segunda dose e dose de reforço.

Não estão sendo convocadas para a antecipação pessoas que a segunda dose ainda não atingiu o intervalo mínimo recomendado pelo laboratório fabricante do imunizante.

Antecipações

Parte do grupo convocado para segunda aplicação da Pfizer são pessoas que terão a segunda dose antecipada, atendendo a redução do intervalo. Com essa antecipação o município chegará ao novo intervalo mínimo recomendado entre as doses de 21 dias.

Mensagem

Os convocados para antecipar a segunda dose terão a data na vacina alterada na carteirinha digital e também receberão mensagem de lembrete pelo aplicativo Saúde Já Curitiba ainda nesta semana. A nova data pode ser consultada no aplicativo Saúde Já Curitiba, no campo Próximas Vacinas (veja abaixo como consultar).

Locais de vacinação

Os locais de vacinação podem sofrer alterações de acordo com o público estimado para receber vacina a cada dia. Antes de procurar uma unidade, confira as que farão a aplicação no site Imuniza Já.

Como consultar o dia da segunda dose

Pelo aplicativo Saúde Já:

1 – Abrir o aplicativo no celular;

2 – Clicar em “Carteira de Vacinação”;

3 – Visualizar a data que aparece em Próximas Vacinas;

4 – Procurar um dos pontos de vacinação da cidade que estejam abertos nesse dia.



Pelo site:

1 – Abrir www.saudeja.curitiba.pr.gov.br;

2 – Clicar em “Vacinação”;

3 – Visualizar a data que aparece em Próximas Vacinas;

4 – Procurar um dos pontos de vacinação da cidade que estejam abertos nesse dia.

O que levar para receber a segunda dose

Para receber a segunda dose da vacina, basta procurar um dos pontos de vacinação da cidade, das 8h às 17h, e levar um documento de identificação com foto e CPF.

Cronograma de segunda dose

Segunda-feira (10)

– Pfizer: vacinados com primeira dose entre 16 de novembro e 14 de dezembro;

– Coronavac: vacinados com a primeira dose em 20 de dezembro;

Terça-feira (11)

– Pfizer: vacinados com primeira dose entre 15 e 20 de dezembro;

– Coronavac: vacinados com a primeira dose em 26 a 29 de novembro;

Quarta-feira (12): não haverá agendamento para segunda dose, somente faltosos;

Quinta-feira (13)

– Pfizer: vacinados com a primeira dose entre 21 e 23 de dezembro;

– Coronavac: vacinados com a primeira dose em 22 e 23 de dezembro;

Sexta-feira (14): não haverá agendamento para segunda dose, somente faltosos.

