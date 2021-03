Curitiba vai passar a contar a partir desta sexta-feira (12) com um caixa eletrônico que opera em bitcoins e outras criptomoedas. O equipamento será instalado pela Coin Cloud Brasil e vai permitir a compra de moedas com depósito de notas de Reais.

Este é o primeiro caixa eletrônico de criptomoedas da capital. Ele será instalado no Shopping Curitiba e pretende ajudar quem precisa comprar ou vender as moedas com urgência. A compra mínima permitida é de R$ 10.

O Brasil é o primeiro e único país, além dos Estados Unidos, a ter um caixa eletrônico da Coin Cloud. Em novembro do ano passado, São Paulo foi a primeira cidade brasileira a receber caixas eletrônicos de criptomoedas. Foram três equipamentos instalados. Depois, uma máquina foi disponibilizada na cidade do Rio de Janeiro. A Coin Cloud Brasil tem planos de expansão nacional em parceria com a Rede Brmalls, que administra shoppings centers. Na segunda-feira (15), será a vez de Campinas (SP) receber uma máquina.

A Coin Cloud espera ter 50 novos caixas de criptomoedas pelo país ainda este ano. Foto: divulgação.

“Esperamos ter no mínimo 50 novos caixas pelo país ainda este ano”, explica Chris McAlary, fundador e CEO da empresa. Ele revela que vai expandir a oferta de criptomoedas, trazendo algumas inéditas para os brasileiros.

Isabela Rossa, responsável pelo desenvolvimento de negócios internacionais da Coin Cloud, conta que a pandemia impulsionou um processo de digitalização e fez a média de transações dos BTMs da empresa crescer 50%. A popularidade do bitcoin no Brasil surpreendeu. Depois do dólar e do euro, o Real aparece como forte moeda para a compra das criptomoedas.

Os BTMs (trocadilho de “Automatic Teller Machine” (ATM) por “Bitcoin Teller Machine”) da Coin Cloud permitem comprar e vender criptomoedas, como o bitcoin, usando Reais. O valor mínimo para transação é de R$ 10 para compras e de R$ 50 para vendas, e as operações poderão ser feitas apenas em dinheiro em espécie. As máquinas aceitam todas as notas.

É possível escolher entre 29 ativos digitais, entre criptomoedas, como bitcoin, ethereum, litecoin e XRP, e stable coins (criptos com valor atrelado a ativos reais, normalmente uma moeda), como tether e USD coin.

De acordo com a empresa, realizar uma transação na máquina leva poucos minutos. A empresa também conta que são dois tipos de clientes que mais transacionam nas máquinas, os que gostariam de testar criptos pela primeira vez, com valores pequenos e agilidade, e quem precisa comprar ou vender criptos com urgência.

A Coin Cloud foi fundada em 2014 pelo CEO Chris McAlary. É uma empresa de caixas eletrônicos de criptomoedas pioneira em compliance e facilidade de uso para negociação de bitcoin com dinheiro físico.