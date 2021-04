A partir desta quinta-feira (29), a vacinação em Curitiba vai se concentrar no Pavilhão da Cura, localizado no Parque Barigui. Os outros 20 pontos de vacinação da cidade (incluindo o drive-trhu do parque) vão desativar temporariamente até que o Ministério da Saúde envie nova remessa de vacinas contra a covid-19 para a primeira aplicação.

A vacinação continua no Pavilhão para profissionais de saúde e das forças de segurança que receberam a data agendada pelo aplicativo Saúde Já; e para pessoas acima de 63 anos que ainda não receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, em caso de repescagem.

LEIA TAMBÉM:

>> Paraná pode ter “passaporte covid” com proibições pra quem não se vacinar; veja a proposta

>> Curitiba reavalia se prorroga bandeira laranja ou flexibiliza medidas restritivas

Os idosos que tenham recebido a primeira dose de Coronavac fora do calendário e ainda precisem da segunda aplicação devem seguir o prazo da carteirinha de vacinação e também procurar o Pavilhão da Cura para completar o esquema.

“Temos capacidade de vacinar mais de 20 mil pessoas por dia, mas para isso precisamos ter vacina. Como não temos previsão de que elas chegarão até o fim desta semana, não podemos convocar novas idades ou grupos, então não justifica manter equipes paradas em tantos postos”, explica Márcia Huçulak, secretária municipal da Saúde de Curitiba.

Curitiba cumpre nesta quarta-feira todo o cronograma de segunda dose de Coronavac dos grupos de idosos. E nesta terça-feira (27) concluiu a vacinação de primeira dose para o grupo de 63 anos.

Segunda dose

O cronograma de segunda dose volta a partir de 25 de maio para o grupo de 85 a 80 anos de idade imunizado com primeira dose de AstraZeneca em fevereiro.

O grupo de 66 anos completos vacinado com a AstraZeneca no começo de abril receberá a segunda dose em julho.

Prazos diferentes

As vacinas anticovid-19 distribuídas pelo Plano Nacional de Imunização precisam ser aplicadas em duas doses e têm prazos diferentes para a aplicação.

Coronavac: Desenvolvida pelo Instituto Butantan e pelo laboratório Sinovac, tem um intervalo recomendado de quatro semanas de uma dose para outra.

AstraZeneca/Fiocruz: O prazo recomendado entre a primeira e a segunda dose é de 90 dias.