Com quase todas as vacinas da última remessa aplicadas, Curitiba está sem imunizantes para primeira dose e, nesta terça-feira (13), não haverá atendimento nos pontos de vacinação contra a covid-19 na cidade.

Neste sábado (10), as equipes da Secretaria Municipal de Saúde aplicaram quase 30 mil das 35.636 mil doses que o Governo do Estado destinou à capital para primeira aplicação. O restante foi aplicado nesta segunda-feira (12), na repescagem de profissionais da educação e pessoas com comorbidades.

Em seis meses de campanha de vacinação contra a covid-19, esta é a primeira vez que Curitiba precisa fechar todos os pontos durante a semana por falta de imunizantes. Para seguir avançando a vacinação por idade, aguarda a chegada de novas doses.

Curitiba tem capacidade de aplicar mais de 30 mil doses por dia. Se houvesse vacina disponível, em menos de 20 dias seria capaz de terminar de imunizar com ao menos uma dose toda a sua população com mais de 18 anos.

Até o momento já foram imunizadas 920.491 pessoas com ao menos uma dose ou dose única na capital paranaense, o equivalente a 63,3% da população acima de 18 anos.

Segunda dose garantida

Caso a cidade não receba nova remessa de imunizantes para primeira aplicação, os pontos de vacinação só poderão voltar a abrir nesta quinta (15/7) e sexta-feira (16/7) para a aplicação de segunda dose, conforme calendário já divulgado.

Nestes dois dias serão vacinadas com segunda dose pessoas de 65 anos que receberam a primeira da Astrazeneca entre os dias 17 e 23 de abril, e também algumas com 54 e 53 anos, professores e outros que receberam Coronavac entre 15 e 19 de junho.

Vacina Covid-19 – Fique atento ao calendário de segunda dose

Coronavac

1ª dose: 16, 17 e 18 de junho – 2ª dose: 15 de julho

Astrazeneca

1ª dose: 19, 20 e 22 de abril – 2ª dose: 15 de julho

1ª dose: 23 de abril – 2ª dose: 16 de julho