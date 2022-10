A nova loja do Assaí Atacadista já tem data para iniciar suas atividades em Curitiba. Ela irá substituir o antigo hipermercado Extra do Alto da XV que encerrou suas atividades no final de 2021. A inauguração do novo Assaí do Alto da XV, acontece nesta quinta-feira (06), às 9h, com a promessa de trazer novidades em sua estrutura e preços atrativos para os clientes da região. Esta é a 4ª loja em Curitiba.

Com 500 empregos gerados direta e indiretamente, o novo Assaí ficou pronto após aproximadamente 10 meses de reformas e deve trazer uma loja diferenciada para melhor atender o cliente e manter o pleno funcionamento da loja. A rede priorizou a contratação de colaboradores(as) que trabalhavam no antigo hipermercado e que manifestaram interesse em trabalhar no Assaí, além de valorizar a formação de um time inclusivo e diverso.

Atualmente, a rede conta com 216 unidades, sendo três em Curitiba, nos bairros Pinheirinho, Bairro Alto e CIC. A loja que será inaugurada fica localizada na Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 230, em frente ao Hospital das Nações

Novidades e eletroposto

Mantendo a proposta de preços baixos e amplo sortimento de produtos ao mesmo tempo que acrescenta novos serviços para os(as) clientes da região, entre as novidades estão os 4 pontos para carregamentos de carros elétricos, que estarão disponíveis gratuitamente no estacionamento da unidade.

+ Leia mais: Avenida de Curitiba terá bloqueios para novas obras do Ligeirão a partir desta terça

Uma nova loja deverá ser inaugurada no bairro Água Verde, na Avenida Presidente Kennedy, até o primeiro trimestre de 2023, também substituindo outra unidade do antigo Extra.

Acordo comercial

O antigo Extra do Alto da XV encerrou suas atividades no final de 2021, quando realizou queima de estoque de vários produtos. Nesse mesmo período, o Assaí Atacadista anunciou o início do processo de conversão comercial do hipermercado Extra na região. Foram aproximadamente 10 meses de reforma nessa unidade até a data de inauguração que ocorre nesta quinta-feira (06).

+ Leia também: Hospitais de Curitiba promovem bênção de animais aberta ao público nesta terça

O processo de conversão faz parte do acordo, anunciado em outubro, para a aquisição de até 70 pontos comerciais do Extra Hiper. “Estamos falando de alguns dos melhores pontos comerciais dentro dos principais centros urbanos do Brasil, e que seriam irreplicáveis nos dias de hoje em razão da densidade imobiliária nessas regiões”, disse Belmiro Gomes, Presidente do Assaí.

Além da capital Curitiba, a companhia também está presente nas cidades de Londrina e Maringá (norte do estado). O Assaí prevê uma forte expansão em todo o país, com a meta de alcançar 300 lojas até 2023.

Serviço: Inauguração Assaí Alto da XV

Data: 06 de outubro de 2022

Horário: 9h

Endereço: Av. Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, n. 230, bairro Cristo Rei. Curitiba (PR).

Pagamento: Cartões de crédito e débito das principais bandeiras, dinheiro, Auxílio Brasil, Pix, vale-alimentação, além das carteiras digitais PicPay, PagBank e Mercado Pago. O Assaí também conta com o Passaí, a sua bandeira própria de cartão de crédito que oferece uma série de benefícios, entre eles a possibilidade de pagar o preço de atacado mesmo se comprar somente uma única unidade de qualquer item

Horário de funcionamento da unidade: segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos e feriados, das 8h às 20h.