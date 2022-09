A capital paranaense vai ganhar mais um shopping na região Sul. O Macopa Eco Mall é inspirado em shoppings internacionais, com formato aberto e horizontal, e vai atender principalmente os moradores da região do Pinheirinho.

Com mais de 33 mil metros quadrados, o novo shopping de Curitiba vai receber lojas de grandes nomes do mercado, espaço para gastronomia, lazer e entretenimento. Também vai contar com amplo estacionamento, com opção de vagas cobertas e descobertas. Confira logo abaixo o projeto do empreendimento.

Novo shopping de Curitiba

Os empreendedores apostam no Macopa Eco Mall como um empreendimento sustentável, com diferentes alternativas e ações que ajudam o meio ambiente e que ainda promove um design moderno e acolhedor.

O Macopa está localizado em frente à Linha Verde, próximo ao Hospital Zilda Arns. O shopping planeja inauguração a partir de 2023.