Depois de implantar um binário no Hauer e outro no bairro Jardim das Américas entre os meses de agosto e setembro, a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba (SMDT) planeja outras três transformações de pistas paralelas de mão dupla em vias de sentido único na capital paranaense ainda este ano.

Os bairros contemplados com novos binários de trânsito (ruas com sentido único de circulação) serão Portão — entre as ruas Santa Catarina e Eugênio José de Souza —, Pinheirinho — nas ruas João Soares Barcelos e Oliveira Viana — e novamente a região do Hauer, onde será modificado o tráfego nas vias Izaac Ferreira da Cruz e Emanoel Voluz. “A proposta é organizar melhor o trânsito, principalmente onde há itinerário de transporte coletivo”, explica a superintendente de trânsito de Curitiba, Rosangela Battistella.

Segundo ela, essas vias costumam ser muito movimentadas pela manhã e no fim da tarde, quando a grande demanda de veículos interfere nos horários de ônibus e causa atrasos nas linhas. “Então, colocar sentido único melhora o fluxo e a pontualidade dos ônibus”, informa Rosangela, ao garantir que os binários também aumentam a segurança viária para motoristas e pedestres.

“O pedestre continua olhando para os dois lados para ter certeza de que não está vindo uma bicicleta na contramão, por exemplo, mas atravessa com muito mais tranquilidade”, pontua a superintendente de Trânsito. “Sem contar que ele não corre o risco de precisar parar no meio da pista para aguardar o trânsito no outro sentido”.

Revitalização das vias

A implantação dos binários na capital paranaense virá acompanhada de outras intervenções, já que as ruas escolhidas precisam de calçadas adequadas e de rotas cicloviárias próximas. “Faremos a revitalização nos locais que precisarem, principalmente onde há grande movimento de pedestres, e incentivaremos o uso de outros modais de transporte”, adiantou a superintendente, ao citar a implantação de 70% do sistema de bicicletas compartilhadas em Curitiba ainda em 2022.

“Como contaremos com esse serviço, queremos incentivar boas estruturas cicloviárias já nos binários ou em locais próximos, quando não houver possibilidade de implantar na mesma via”, informou Rosangela.

Mudanças são acompanhadas de nova sinalização

Ainda de acordo com ela, os binários recebem novas placas de trânsito para orientar os motoristas a respeito da mudança, sinalização horizontal pintada no asfalto e a presença de agentes de trânsito por até 10 dias após a mudança para orientar o tráfego. “Pode surgir a necessidade de implantar um binário em outra região antes desses previstos ou de realizar alguma obra na via que interfira no nosso cronograma, então, as datas podem mudar”, aponta.