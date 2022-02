Após dois anos sem voos internacionais, Curitiba voltará a ter ligação direta com Buenos Aires. Os voos iniciam na primeira semana de abril, serão quatro partidas semanais para a capital argentina.

“O retorno dessa operação aérea para Curitiba é de grande importância para esse período de retomada do setor de turismo em nossa cidade e é mais um indicativo de que o turismo vem aquecendo no mundo todo”, comenta Tatiana Turra, presidente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba.

Programe-se

Operados pela Aerolíneas Argentinas, os voos vão acontecer sempre às segundas, quintas, sextas e domingos. Os aviões que vão operar a linha são Embraer E190, com capacidade para 96 passageiros, atendendo a demanda do turismo receptivo.

A nova rota vai ligar o Afonso Pena, em São José dos Pinhais, ao aeroporto Jorge Newberry, conhecido como Aeroparque, próximo ao Centro de Buenos Aires. A empresa argentina retoma os voos também para Porto Alegre e Brasília.

Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), em 2019, entre Curitiba e Buenos Aires foram transportados 33.907 viajantes pela Aerolíneas Argentinas. O último voo internacional que saiu do Aeroporto Afonso Pena foi em 28 de março de 2020, para Assunção, Paraguai.

