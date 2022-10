Pela primeira vez, desde o início da pandemia, Curitiba registra nesta segunda-feira (17) zero pacientes internados em UTI e em leitos de enfermarias SUS por conta de covid-19. É o que mostra o registro de censo hospitalar da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba (SMS) desta segunda-feira.

A SMS ressalta, porém, que os dados de internamentos são dinâmicos, assim como as altas, com alterações dos dados ao longo do dia.

Curitiba já havia registrado anteriormente zero paciente em UTI ou em enfermaria por covid-19. No final de setembro, inclusive, a capital paranaense chegou a registrar nove dias consecutivos sem pacientes internados em UTI SUS por covid-19. Mas essa é a primeira vez que não há nenhum paciente nos leitos SUS tanto em UTI, como em enfermaria.

Desde o dia 12 de outubro, ainda, a Central de Leitos Metropolitana do SUS não recebe pedidos de novos internamentos por covid-19.

“Essa notícia nos enche de paz e esperança. Os dias melhores chegaram e a pandemia vai se despedindo”, afirma o prefeito Rafael Greca.

“Quanto menos pessoas internadas, menos chance de óbitos pela doença nos próximos dias. Ficamos otimistas com essa informação”, diz o superintendente executivo da SMS, Juliano Gevaerd.

Cuidados continuam

De acordo com a SMS, porém, é importante manter o alerta e os cuidados de higiene, pois o munícipio passa por alta de casos respiratórios, comuns a essa época do ano, com a chegada da Primavera.

Além disso, segundo Gevaerd, a covid-19 é uma doença traiçoeira. “Já tivemos diversas variantes do novo coronavírus durante a pandemia. Precisamos manter os esquemas vacinais em dia, para que fiquemos o menos possível vulneráveis a uma nova variante”, diz. “Além disso, deve permanecer o uso de máscara e isolamento de pessoas com sintomas respiratórios”, orienta.