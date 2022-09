Entre as melhores do mundo

À frente do restaurante Manu, em Curitiba, a chef Manoella “Manu” Buffara, foi nomeada nesta terça (20) a melhor chef mulher da América Latina em 2022, como parte dos Latin America’s 50 Best Restaurants.

Ela receberá a homenagem no dia 15 de novembro, em Mérida, Yucatán, durante a cerimônia de entrega de prêmios presenciais dos Latin America’s 50 Best Restaurants.

Até lá, outros dois prêmios também já serão anunciados.

Em declaração à organização do evento, Manu Buffara comentou a escolha.

“Ser reconhecida não só pela minha comida, mas também pela minha filosofia, é uma honra, e tenho orgulho de partilhar com a minha família e toda a equipe do Manu. Este é apenas o começo para nós, pretendemos usar esta plataforma e o poder das vozes femininas para elevar Curitiba no palco mundial e mostrar em primeira mão como o envolvimento da comunidade em torno da comida pode levar a uma melhor qualidade de vida para todos”, disse.

Antes de abrir o Manu, em 2011, Manoella Buffara havia passado pelo Noma, em Copenhague, e pelo Alinea, em Chicago. Atualmente, ela é responsável pelo primeiro restaurante exclusivo de menus de degustação no Brasil com uma chef feminina no comando.

Desde o lançamento dos Latin America’s 50 Best Restaurants em 2013, a categoria Melhor Chef Mulher da América Latina teve vencedoras como Narda Lepes, Pía León, Leonor Espinosa e Helena Rizzo.

Em julho passado, foram anunciados os 50 melhores restaurantes do mundo, no 50 Best de 2022, em cerimônia realizada em Londres. O Brasil esteve representado com duas casas: A Casa do Porco, em São Paulo, ficou na 7ª posição, e o Oteque, no Rio de Janeiro, que entrou pela primeira vez na lista, em 47º.

O restaurante paulistano especializado em porco e localizado no centro da cidade foi o único brasileiro na lista do ano passado, chegando à 17ª posição.

“Para o Brasil, é muito importante ter mais representantes na lista. Temos uma gastronomia muito rica que o mundo precisa conhecer”, afirmou na ocasião Jefferson Rueda, d’A Casa do Porco.

CONFIRA A LISTA DOS 50 MELHORES RESTAURANTES DO MUNDO PELO 50 BEST

1 – Geranium (Copenhague, Dinamarca)

2 – Central (Lima, Peru)

3 – Disfrutar (Barcelona, Espanha)

4 – Diverxo (Madri, Espanha)

5 – Pujol (Cidade do México)

6 – Asador Extxebari (Achondo, Espanha)

7 – A Casa do Porco (São Paulo, Brasil)

8 – Lido 84 (Gardone Riviera, Itália)

9 – Quintonil (Cidade do México)

10 – Le Calandre (Rubano, Itália)

11 – Maido (Lima, Peru)

12 – Uliassi (Senigália, Itália)

13 – Steirereck (Viena, Áustria)

14 – Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

15 – Reale (Castel di Sangro, Itália)

16 – Elkano (Getaria, Espanha)

17 – Nobelhart & Schmutzig (Berlim, Alemanha)

18 – Alchemist (Copenhague, Dinamarca)

19 – Piazza Duomo (Alba, Itália)

20 – Den (Tóquio, Japão)

21 – Mugaritz (San Sebastian, Espanha)

22 – Septime (Paris, França)

23 – The Jane (Antuérpia, Bélgica)

24 – The Chairman (Hong Kong, China)

25 – Frantzén (Estocolmo, Suécia)

26 – Restaurant Tim Raue (Berlim, Alemanha)

27 – Hof Van Cleve (Kruishoutem, Bélgica)

28 – Le Clarence (Paris, França)

29 – San Hubertus (San Cassiano, Itália)

30 – Florilège (Tóquio, Japão)

31 – Arpège (Paris, França)

32 – Mayta (Lima, Peru)

33 – Atomix (Nova York, EUA)

34 – Hisa Franko (Kobarid, Eslovênia)

35 – The Clove Club (Londres, Inglaterra)

36 – Odette (Singapura)

37 – Fyn (Cidade do Cabo, África do Sul)

38 – Jordnaer (Copenhague, Dinamarca)

39 – Sorn (Bancoc, Tailândia)

40 – Schloss Schauenstein (Fürstenau, Alemanha)

41 – La Cime (Osaka, Japão)

42 – Quique da Costa (Dénia, Espanha)

43 – Boragó (Santiago, Chile)

44 – Le Bernardin (Nova York, EUA)

45 – Narisawa (Tóquio, Japão)

46 – Belcanto (Lisboa, Portugal)

47 – Oteque (Rio de Janeiro, Brasil)

48 – Leo (Bogotá, Colômbia)

49 – Ikoyi (Londres, Inglaterra)

50 – SingleThread (Healdsburg, EUA)