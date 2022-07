Uma curitibana foi campeã da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Letícia Fabri, 17 anos, moradora do Pilarzinho, recebeu a notícia que faturou a medalha de ouro do concurso que contou com a participação de estudantes de escolas públicas e particulares de todo o país.

Para essa edição do OBA, Letícia usou a cabeça e as mãos para ganhar dos concorrentes. Aliás, ficou preocupada ao perceber no momento da prova que os adversários iriam utilizar a calculadora para responder os cálculos de física e astronomia.

“Fiquei apavorada, pois pensei que não poderia levar a calculadora para a prova. Foi um momento difícil, pois fiquei nervosa ao perceber que todos estavam com a calculadora. Fiquei empacada! Não imaginei que ganharia”, disse Letícia que tem fluência na língua inglesa, francesa e espanhola.

A prova foi presencial no mês de maio e com dez questões, sendo quatro de Física e seis de Astronomia. Apesar do conhecimento no assunto, Letícia pretende cursar Biomedicina. “A relação não é muito grande com o que eu pretendo cursar, mas fiz a prova para enriquecer o currículo. Agora estou esperando a medalha de ouro que vai ser enviada ao colégio”, comentou a campeão brasileira.

Letícia é aluna do último ano do ensino médio do Colégio Marista Santa Maria, em Curitiba. Acostumada a desafios, ela inclusive já passou em vestibulares, mas como ainda não completou toda a grade curricular, os exames serviram como teste.

Família orgulhosa

A vitória de Leticia virou mais um motivo de orgulho para a família. Rafael Fabri, pai da campeã, valorizou a conquista da filha diante de todas as adversidades, inclusive com a falta da calculadora. “ Foi uma ótima surpresa e ela adora a área de pesquisa. É uma menina acima da média, um orgulho”, afirmou Rafael.