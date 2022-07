Ainda na adolescência, Franciny Ehlke começou a gravar e compartilhar relatos sobre a sua rotina escolar no Youtube. Do outro lado da tela, outros adolescentes que assistiam a Fran, como é mais conhecida, passaram a se identificar e acompanhar a vida daquela garota como se fosse uma amiga próxima.

No início, eram apenas algumas dezenas de telespectadores, que logo viraram centenas. Hoje, oito anos depois da publicação dos primeiros vídeos, são milhões. A jovem de 23 anos soma mais de 15,4 milhões de seguidores no Instagram, 7 milhões no TikTok e 10,5 milhões de inscritos no canal do YouTube.

+Leia mais! Restaurante no Batel, em Curitiba, é destruído por incêndio na madrugada

Os números superlativos na vida de Fran não se restringem às redes sociais. A sua marca própria de maquiagem, Fran by Franciny Ehlke, criada em outubro do ano passado, faturou cerca de R$ 76 milhões nos primeiros seis meses de vendas. Vaidosa desde a infância, Fran é apaixonada por maquiagem, que é um dos temas centrais dos conteúdos que compartilha com seus seguidores, por meio de análises e tutoriais. Essa paixão se transformou em empresa por meio de um convite de Flávia Montebeller, CEO e fundadora da marca que produz a linha da influenciadora hoje.

“É muito difícil crescer no Instagram e nas outras redes sociais sem as pessoas conhecerem a sua essência”, disse influenciadora e empresária Franciny Ehlke.

A receita do sucesso, na visão de Fran, é ter estratégia e bons produtos. Foto: Reprodução/Instagram.

+Benefício! Torne-se um membro da Confraria041 e ganhe 50% de desconto para assinar o UmDois Esportes

A receita do sucesso, na visão de Fran, é ter estratégia e bons produtos. “A qualidade foi o que mais conquistou o público. Às vezes minhas amigas vão às lojas e as próprias vendedoras indicam meus produtos, por ser uma linha que está recebendo muitos feedbacks positivos”, revela a influenciadora, que pretende lançar novas makes e sonha com a expansão internacional. Lançamentos com o nome de Franciny Ehlke são praticamente garantia de sucesso. A jovem empresária também assina uma linha de roupas em ­cocriação com a marca My Favorite Things, que já tem ­modelos esgotados.

Boa parte do público de Fran são jovens adultos que cresceram junto com ela, assistindo seus vídeos no Youtube. “Eu acredito que sou grande no Instagram e no Tiktok pela base de fãs que eu conquistei pelo Youtube, que é a plataforma em que as pessoas mais te conhecem e ficam fiéis a você. É muito difícil crescer no Instagram e nas outras redes sociais sem as pessoas conhecerem a sua essência. Você posta uma foto lá, com “carão”, e pensam que você é metida. Nos vídeos do canal, veem que sou mais simples e brincalhona”, diz a influenciadora.

Histórias como a de Ehlke são inspiração para muitos jovens que também sonham em trabalhar como criadores de conteúdo na internet. A curitibana lembra que não é um caminho fácil, mas dá dicas para quem quer trilhar a mesma carreira. “No início eu era muito insegura e tinha muito medo do que os outros iam pensar, e acredito que isso é um bloqueio para muitas meninas e mulheres. Mesmo na época de escola, quando recebia críticas ou zombaria, eu focava naquilo que estava me fazendo feliz. Não dá para pensar só em números e resultados no primeiro momento. Se não der certo, tente de novo. O mais importante é ter persistência”.