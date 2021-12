Uma moradora do bairro Santa Cândida, em Curitiba foi a vencedora do prêmio de R$ 1 milhão no sorteio do Nota Paraná, realizado nesta quinta-feira (9), em Maringá, na região norte do Paraná. A sortuda tem 52 anos e concorreu com 21 notas fiscais.

De acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefa), além da curitibana, um morador de Mamborê, no centro-oeste do Paraná, faturou R$ 200 mil. No total, 21 milhões de bilhetes concorreram aos prêmios.

Ao todo, foram sorteados R$ 5 milhões em prêmios de R$ 10, R$ 10 mil, R$ 200 mil e o prêmio máximo, de R$ 1 milhão. Já as entidades sem fins lucrativos cadastradas, que contribuem para assistência social, educação, saúde e geração de emprego no Estado, concorrem a valores de R$ 100 e R$ 20 mil.

Qual é o segredo?

A grande dúvida que as pessoas que colocam o CPF na nota têm é sobre a melhor estratégia para faturar o prêmio. Em novembro, a Tribuna do Paraná preparou um guia com dicas para utilizar a melhor estratégia para quem sabe um dia faturar o prêmio. Uma boa opção é no posto de combustível. “Se gastar R$ 200 no posto de gasolina, são dois bilhetes, pois a cada R$ 100 gera uma chance. É muito comum as pessoas que pagam em dinheiro não pedirem nota aos frentistas. É a chance de ficar milionário indo embora”, disse Marta Gambini, coordenadora do programa Nota Paraná.

