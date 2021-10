O primeiro, e ainda único, clube de assinatura para fãs de automóveis do país é uma iniciativa do jovem curitibano Leonardo Reis, de 24 anos. Apreciador de carros, Leonardo transformou um antigo desejo de empreender em uma marca altamente lucrativa. Hoje, o Car Club reúne mais de 4 mil membros, possui um faturamento de cerca de R$ 250 mil e envia mensalmente, para todo o Brasil, kits com produtos criados especialmente para os aficionados por carros.

O sucesso do Car Club se deve principalmente à fidelidade dos fãs de automóveis, consumidores assíduos de produtos sobre o universo e que buscam novidades a todo momento. “Fiz uma pesquisa de mercado e notei rapidamente que era um nicho carente de atenção por parte dos clubes de assinaturas. Só vi projetos assim nos Estados Unidos. A pandemia tinha acabado de começar e utilizei o tempo ocioso para montar meu plano de negócios e em seguida já comecei a botar a mão na massa. O resultado veio antes do esperado, com centenas de assinantes já nos primeiros meses”, conta Leonardo, que trancou a faculdade de Direito para se dedicar em tempo integral à empresa.

Cada caixa do clube de assinatura é enviada mensalmente para a casa do cliente, geralmente com uma tema novo que é projetado numa camiseta exclusiva, cartazes, adesivos, aromatizadores, produtos para o carro, chaveiros e surpresas que variam a cada ciclo.

“Nos conectamos com vários amantes do automobilismo, mas em especial com aquela figura que tem sempre um caixinha dedicado aos cuidados e gasolina do fim de semana, que passa o sábado embelezando o carro e gosta de personalizar o veículo. Também aqueles fãs bem tradicionais, que participam das exposições de bairro e são loucos por carros antigos”, conta.

Como funciona o Car Club?

Os clientes compram de duas formas, assinando o clube para receber todo mês, ou comprando para presentear, sem a fidelidade. “Os dois formatos são permitidos e aqueles que optam pela compra para presentear acabam voltando para consumir outras vezes”, explica Leonardo. A mensalidade do Car Club é de R$ 49,90 e para 2022 a empresa deve trazer outras duas modalidades de assinatura, uma premium e outra, super nichada, para fãs de carro que não têm carro.

Outras metas para o ano que vem são captar investimento e dobrar a quantidade de membros, batendo os 8 mil assinantes. “Já estamos conversando com grandes empresas do segmento para entrar com novos produtos e muitas novidades devem chegar em breve”, finaliza Leonardo. Conheça o trabalho do curitibano no site oficial ou nas redes sociais do Car Club.

